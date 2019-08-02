【fb直播】中美貿戰又升級　恒指難見底？

中美貿易戰又令市場措手不及，美國總統特朗普突然又在社交網站發文表示，由9月起對餘下3,000億美元中國商品，加徵10%關稅。消息嚇窒金融市場，拖累港股周五(2日)瀉逾600點，失守二萬七大關！恒指仲要跌幾深？撈貨短炒值唔值博？定係買定反向ETF？



人民幣受壓，離岸價兌每美元曾插穿6.97，遲早跌破7算大關？走勢點左右大市？人仔相關股份如中資航空股及紙業股等，沽壓沉重，投資者應該點部署？



位處貿易戰風眼的科技股首當其衝，舜宇光學(02382)及瑞聲科技(02018)重挫，5G概念股及出口股都無運行，呢啲板塊要沽定先？



滙豐控股(00005)及恒生銀行(00011)下周一(5日)放榜，業績有望做好？績前該如何部署？



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