【市後重點睇】美匯跌至98.1水平　道期偏軟

美國10年期債券孳息率處1.84水平，美匯指數跌至98.1，圓匯一度升見106.82，最新企106.95，港匯企7.82，離岸人民幣(CNH)穩守6.96。歐元企1.108，英鎊報1.2117。金價回揚至1,438美元。油價反彈幅度收窄至逾1%，布油現報61.6美元，紐油企54.79美元。道指期貨跌89點。



●市後關注點

-17:00 歐元區6月零售銷售

-20:30 美國7月非農就業數據

-22:00 美國7月密歇根大學消費者信心指數終值、6月工廠及耐用品訂單



●港股失守二萬七關，恒生指數全日跌647點或2.35%，報26,918點，全周冧1,479點；成交額重越千億元，為7月2日以來首次。https://bit.ly/2MwOQTi

-南方能源反駁沽空報告，復牌股價急挫近90%。

-海港企業半年少賺25%，憂慮下半年情況。

-異動股：中國金茂成交居首，股價跌3%。

-異動股：歌禮製藥8連跌，上市一年潛水近70%。



●A股快報：三大指數跌逾1%，科創板成交額超過400億人幣。https://bit.ly/2My1qli



●亞洲股市：日股瀉逾2%，南韓晶片股受壓。https://bit.ly/2YzRmdL



●歐洲三大指數下跌，半導體股暴挫。



●【即市分析】

-五大內銀全線破底，敲響喪鐘... https://bit.ly/2KbZrl0

-人幣7算受考驗，國指穿底可加沽。https://bit.ly/319LfP1



●全城最淡！星展降香港全年經濟增長預測至零。https://bit.ly/2KcxI3N



●傳美國調查Fb收購行為是否涉及壟斷。



●【股匯攻略】美國科技股現階段不宜買入。https://bit.ly/2MAoJuE



●貿戰激化：

-趙志雄話廠商唔執笠都難！

-姚浩然指港股將受人民幣走勢影響。

-美國國務卿警告中國是時候停止佔便宜。

-林宣武料香港出口會「再跌少少」。

-美4大零售組織齊轟特朗普，將美家庭當籌碼。

-中方警告全球經濟衰退，美承擔後果。



●【大行報告】

-花旗報告指，受近期社會事件影響，將香港零售股盈利預測下調介乎6%至27%；並大削利福及莎莎目標價。https://bit.ly/2LXX0o8

-大和瑞銀下調香今年經濟增長預測。



●【多相】映日灣三個連裝修示範單位一次過睇晒！https://bit.ly/2LTiCSE



●土地註冊處：7月樓宇買賣合約總值按年跌45%。



●跌勢再現！二手樓價指數按周回落0.35%。

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