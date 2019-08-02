貿戰激化：特朗普突向中國「晒冷」　是因聯儲局？

外國傳媒報道，美國總統特朗普突然宣布「晒冷」向中國進口貨品加徵關稅，令金融市場驚訝，分析員也開始猜測他為何突然發難。



回看聯儲局主席鮑威爾周三(7月31日)在議息會議後表示，鑑於貿易緊張形勢、全球經濟恐衰退，是減息原因，而減息僅是周期調整，並非減息周期的開始。



報道指出，鮑威爾這段言論十分關鍵，因為特朗普隨即表示，對減息次數和幅度甚為不滿，加上鮑威爾考慮的原因是「貿易緊張形勢」，因此特朗普可能要靠新關稅，來製造真正的減息周期，這不令人意外，尤其他早就想加關稅。



RBC Global Asset Management美國股票交易主管Ryan Larson則認為，時機十分有趣，讓人懷疑如果聯儲局沒有減息，特朗普會否仍加關稅。



Oanda Corp首席市場策略師Ed Moya稱，大家都覺得特朗普遲早「晒冷」加稅，只是未想到在減息24小時內公布。明顯地，特朗普是想等聯儲局對貨幣政策的看法，才決定是否加徵關稅。



National Securities首席市場策略師Arthur Hogan則指出，特朗普的舉措恐讓聯儲局陷入兩難。當局幾乎沒有官員認為，關稅是好的經濟政策，往績亦顯示今次關稅不會是最後一次。因此，加關稅、難以談判、經濟信心下挫的循環將不斷重複，聯儲局勢必走向寬鬆，但寬鬆又會讓特朗普有理由持續他現行的經濟政策。

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