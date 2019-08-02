貿戰激化：外媒分析特朗普急了　要「玩命」徵稅

外國傳媒報道，美國總統特朗普發出對華最新關稅威脅，顯示出他對達成協議日益失去耐心，而且準備冒美國經濟和消費者錢包受損的風險，來打破與愈來愈強硬的北京之間僵局。



報道分析，中國反覆譴責了這種施壓策略，意味着如果北京方面以離開談判桌來回應，那麼，特朗普這最新一擊有可能會令僵局持續更長時間。目前已經有迹象顯示，官員們在做長期對抗的準備。



特朗普周四(8月1日)坦言，現在推進得不夠快，要「對中國玩命徵稅」，直至達成協議。有消息人士透露，在本周於上海舉行的中美經貿磋商結束後，特朗普更堅定了其觀點；中國官員在磋商中沒有提供任何新東西，並堅稱在美國取消加徵關稅前，不會做出任何承諾。



特朗普說：「中國希望在一年半後看到一位新總統，這樣他們就可以繼續像過去25年那樣掠奪美國。他們很想看到一個像昏昏沉沉的拜登那樣的傢伙，不知道自己到底在幹甚麼的傢伙。他們會對昏昏沉沉的登拜說：『先生，在那裏簽字就得。』然後拜登就話：『哦，好，我來簽。』」

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