貿戰激化：景順指特朗普「晒冷」時機有特定意義

景順亞太區(日本除外)環球市場策略師趙耀庭表示，正當北京和華府之間的貿易談判沒有取得重大突破，聯儲局減息及民主黨總統候選人辯論過後，總統特朗普隨即宣布上調關稅(對中國3,000億美元商品徵收10%的關稅)，把貿易緊張局勢重新升級的時機有重大意義。



他解釋稱，第2次民主黨總統選舉辯論已於日前舉行，但並未出現明確的候選人。這意味着前副總統拜登繼續成為明年總統大選，最有可能的民主黨候選人。隨着美國股市向好及美國民眾對「通俄門」調查反應冷淡，特朗普自然相信明年能夠擊敗拜登取得連任。而根據過往歷史，現任總統的確有較大機會取得連任。



他強調，現在市場都關注中國將採取甚麼報復行動，以及眾央行是否能夠通過更多的擴張性貨幣政策，來支撐貿易戰對經濟的影響。不過，貿易戰將為經濟帶來非常負面的影響。聯儲局主席鮑威爾的評論，表明聯儲局開始憂慮貿易形勢。因此，特朗普對額外關稅的威脅，會導致股價大幅下挫。



他預計，短期股市將保持疲弱，收益率繼續下跌。不過，股市適應力強，而且注意力短。倘若特朗普取消關稅，企業盈利繼續高於預期，或經濟數據有所改善，以上數項因素或足以令股市上升。由於國債往往能更準確地顯示市場恐慌，預計債券收益率將保持較低水平。

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