貿戰激化：香港工業勢遭重創　政府須急推措施解困

近日香港和世界各地公布的經濟數字，包括本地生產總值、製造業、銷售指數等，均呈放緩、甚至下跌。美國總統特朗普表示，將於9月1日起，向價值3,000億美元中國貨品徵收10%關稅。中美貿易再起波瀾，對兩國甚至全球經濟的負面影響將會加深。



香港工業總會主席葉中賢博士指，新一輪加徵關稅措施，將涉及所有產品，尤其電子、服裝、玩具等，都是港商深耕多年的重點產業。新措施將嚴重打擊整體香港工業，相關產業例如貿易、物流等亦必定受到牽連。



他又認為，雖然加徵關稅為10%，但仍會影響美國買家的採購決定。事實上，不論有關產品是否已經受關稅影響，美國買家普遍已減慢下單速度、減少下單金額，以盡量減低風險。同時，美國買家現正積極考慮從其他產地採購，故對業界中長期的影響會更為明顯。



葉中賢又表示，實體經濟是命脈所在，與其他業界和民生環環緊扣。希望政府考慮到眼前更加嚴峻的情況，盡快推出更多措施，尤其協助急需資金周轉的港商，並加大支持他們積極開拓新市場等，協助業界渡過難關。

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