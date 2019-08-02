貿戰未了...新興市場又出事！印度最大銀行業績遠遜預期

中美貿易戰再度激化之際，新興市場危機又再起！外媒報道，印度最大銀行──印度國家銀行(State Bank of India)公布了首財季業績，期內盈利231億盧比，遠低過市場預期的388億盧比。



分析認為，該行的不良貸款率持續高企，以及淨利息收入受壓，是業績差過預期的主因。由於印度央行年內曾兩度減息「放水」，料將會令銀行淨息差收窄，致使淨利息收入進一步受壓。



事實上，包括HDFC Bank和ICICI Bank在內的其他主要銀行，已警告印度經濟持續放緩，將對其業績有負面影響。



由於印度財政部前首席經濟顧問Arvind Subramanian近期發表了一篇質疑印度經濟增長統計方法的論文，估計在2011-2012財年到2016-2017財年，平均每年經濟增長是接近4.5%，較官方公布的低2個百分點左右，並表示最近經濟增長衡量方式有變是有問題的。



另外，根據當地政府部門洩露的機密數據顯示，印度失業率截至2018年3月是創下45年新高，由2011年2至3%的水平，節節上升至的6.1%，部分地區失業率更高達19.2%。



因此，市場甚為關注有「百業之母」稱號的銀行業績。

－－－－－－

立即參加「賞您睇」：http://bit.ly/2JWKULh

Click下面粒掣，儲on.cc coins！機票、家電、超市禮券、過萬份獎品等緊你。