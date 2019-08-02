創夢天地與俄最大互聯網公司達成戰略合作

手遊發行商創夢天地(01119)公布，在8月1日與俄羅斯最大的互聯網公司Mail.Ru Group LTD旗下遊戲品牌MGL MAIL.RU EQUITY LIMITED(My.games)，達成戰略合作，雙方將在遊戲發行、投資等領域開展深度合作，共同開拓全球市場，以促進彼此在遊戲行業的發展及增長。



根據戰略合作協議，創夢天地將幫助My.games進一步打開中國市場，包括獲取用戶，以及發行與營運其遊戲，而My.games將幫助創夢天地在歐洲、美國和俄羅斯市場發行遊戲，豐富創夢天地於中國的遊戲供應，以及提升公司於海外市場的市場形象。雙方將考慮共同進行遊戲相關領域的投資。



創夢天地聯合創辦人兼總裁高煉惇表示，此次戰略合作將大大提升雙方的全球化營運能力，公司將成為My.games在亞洲市場最重要的合作夥伴之一，而與My.games的戰略合作將完善創夢天地的海外發行網絡，充實創夢天地國際化布局的基礎。



此外，創夢天地正積極加大自研投入力度，包括《魔力寶貝手機版》、《全民足球冠軍》等多款熱門自研遊戲。高煉惇又表示，公司日後的自研產品有望通過雙方的發行網絡帶給全球玩家，期待雙方未來長期的緊密合作。



My.games行政總裁Vasiliy Maguryan表示，雙方在全球遊戲市場優勢互補，相信此次戰略合作將幫助雙方成為重要的全球遊戲產業力量。在「一帶一路」倡議的引領下，遊戲產業的跨國合作正不斷深入，實現經濟與文化雙贏。



My.games作為國際化的遊戲開發商與發行商，在全球擁有5.12億註冊遊戲用戶，13家研發工作室和150多款PC、主機和手機遊戲，推出了《戰爭前綫(Warface)》、《天鑄(Skyforge)》等知名遊戲。其母公司mail.ru作為俄羅斯最大的互聯網公司之一，擁有俄羅斯最大的互聯網門戶網站之一Mail.Ru，以及兩個最大的俄語社交網絡VK和OK。

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