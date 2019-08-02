【深度解構】特朗普前戰友、中國通、索羅斯軍師：貿戰會輸

美國總統特朗普「晒冷」！周四(8月1日)宣布9月起，對餘下3,000億美元中國進口商品加徵關稅10%，惹起市場極度不滿，再有美國著名財金人物警告，美國會輸掉貿易戰！他們包括特朗普前「親密戰友」、華爾街最佳亞洲專家，以及索羅斯前「軍師」。



【特朗普前「親密戰友」】

就在特朗普宣布「晒冷」前夕，高盛前總裁、曾是特朗普「親密戰友」，一手推動減稅，惟因反對貿易戰而辭職的美國白宮前首席經濟顧問科恩(Gary Cohn)警告，特朗普對中國發動貿易戰是不會勝出，而且會損害美國經濟。



他指出，提高中國貨品進口關稅會推升成本，抵銷了減稅計劃帶來的刺激經濟作用。他舉例說：「當你建立一個廠房，需要買鋼鐵、鋁、進口貨物，但我們開徵關稅，即等如一方面提供利得稅減免，另一方面把減稅的收益取去。」



他又說：「我覺得(中美貿易戰)並沒有真正衝擊中國經濟，中國經濟是受信貸和信貸可用性來驅動，而這些信貸都由中國政府決定，政府擁有信貸機制和信貸渠道，可以開啟信貸、也可停止信貸。我認為有沒有貿易戰，中國經濟都會放緩，他們有需要放緩過熱的經濟，因物價和樓價都出現失控狀況，特朗普給了中國一個很好的藉口。」



他更警告，在貿易戰下，每個人都是輸家，「我是公開反對關稅」，目前對美國經濟的真實影響是汽車製造業及農業受累。



現年59歲的科恩，一直是自由貿易的支持者。於2016年底被任命為白宮首席經濟顧問，曾幫助特朗普簽署了30年以來最大規模的減稅法案，在刺激美國消費者需求、通過減免公司稅提升美國公司競爭力等方面功勞顯著。不過，2018年3月，由於特朗普決定向進口鋼、鋁徵收關稅，因而辭職。



【華爾街最佳亞洲專家】

多次估中貿易戰去向、去年11月已警告中美處於「冷戰」初期、被譽為「華爾街最佳亞洲專家之一」的摩根士丹利前亞太區主席，現任耶魯大學高級研究員羅奇(Stephen Roach)早已在今年5月底警告，目前中美狀況確實愈來愈似1980年代美日《廣場協議》後，但今次美國未必贏！其後於7月中再警告，中美今年無協議，因為中國仍有能力保持經濟增長。



他憶述，在1985年9月簽訂《廣場協議》後，時任美國總統列根說：「當政府容許假冒或複製美國產品，就是偷竊我們的未來，這再不是自由貿易。」在1980年代，日本是美國經濟的最大威脅，不只是因為被指控知識產權盜竊，同時包括貨幣操縱、政府補貼工業、美國製造業變得空洞，以及雙邊貿易極度失衡，令美國面對極大貿易赤字。



●問題癥結：美國人儲蓄低

羅奇指出，由上述可見，目前中國出現了類似日本昔日的狀況。其實，美國之所以受到威脅，根本就是與美國人習慣「使錢」有關，沒有儲蓄習慣自然會「大花筒」，存款不斷下跌自然就形成了經常帳(可簡單理解為資金流出與流入的相差)及貿易赤字。不同的是，30年前流向日本，30年後流向中國。



他引述數據指出，在列根主政的1981年1月，美國國民淨儲蓄率(即扣除收入)為7.8%，經常帳是平衡的。在其後2.5年，由於列根大幅減稅，令國民儲蓄率下跌至3.7%，並出現經常帳及貿易赤字。



換言之，美國所謂的「他國問題」，其實是自己一手造成。原因是先天就沒有儲蓄意識，減稅自然會刺激消費，就會引致進口貨增加，導致經常帳及貿易赤字。



當時的列根總統不認為是自身問題，亦不覺得儲蓄與貿易失衡是有關連。相反，他歸咎於日本，因在1980年代「上半場」的時候，日本佔美國總貿赤達42%。



●特朗普更爛

目前的總統特朗普更不堪！上述提到，列根接任總統時，美國的儲蓄率是7.8%，尚有空間給列根「使錢」，惟特朗普於2017年1月接棒時，美國儲蓄率僅3%，不及列根的一半！特朗普則以列根為榜樣，又高舉「美國再次強大」旗幟，大刀闊斧減稅，認為美國是時候「盡顯一哥威權」！



結果是：截至2018年底，美國儲蓄率跌到2.8%，聯邦財政赤字因減稅而大增，經常帳赤字佔國內生產總值(GDP)約2.6%，貿赤佔GDP約4.5%。



因此，美國又要找「敵人」，今次是中國了。畢竟中國2018年佔美國總貿赤達48%，較1980年代日本的42%還高。不過，這不能直接相比，因為1980年代仍未有全球化供應鏈，今次中國的貿赤未必高於當年日本。



●中國未嚴重過日本

根據經合組織(OECD)及世貿(WTO)數據，扣除一些不是中國製造，而只是在中國整合的產品後，中國佔美國整體貿赤可能僅35至40%。換言之，如今的中國較1980年代的日本，在貿赤上所謂「佔美國便宜」實際更小。



他批評，特朗普正犯下嚴重錯誤，在國民儲蓄率沒有攀升之下，打壓中國根本解決不了問題，貿易只會簡單地由中國轉到其他貿易夥伴而已。結果只會令成本提高，對美國消費者而言相等於「加稅」。



至少可以說，美國翻拍「這部舊電影」實在令人不安。美國再次認為，透過打壓其他國家(當年是日本，目前是中國)，較改善自身問題容易得多(主要是國民儲蓄)。不過，這次電影結局可能非常不同。



【索羅斯前「軍師」】

1992年協助「國際大鱷」索羅斯策動沽空英鎊而一戰成名的「軍師」、2008年金融海嘯仍大賺逾2.6億美元的著名對沖基金大佬德魯肯米勒(Stanley Druckenmiller)亦於6月初警告，對中美貿易戰不樂觀，而且美國正輸掉與中國的貿易戰及科技冷戰，加徵關稅及封殺美國科技巨企只會讓中國佔上風！



他指出，特朗普於2018年3月2日在其社交媒體Twitter帳戶留言，說：「貿易戰很好，很容易贏。(trade wars are good, and easy to win.)」已過了一年多，他質疑，貿易戰很好嗎？很容易贏嗎？如果很好的話，為何目前市場憂慮經濟衰退風險升溫？如果很容易贏的話，為何與中國的貿易戰會升級？



因此，他認為，這正正反映貿易戰不好，亦不容易贏，直言不同意特朗普的做法！他說：「如果你同我講保護主義同自由貿易一樣咁好，我死都唔會信！我就係唔信！如果目前狀況持續下去，我睇唔到美國會贏。」



●特朗普不會撤關稅

根據德魯肯米勒的觀察，他認為特朗普不會輕易放棄關稅，並希望一直實施到2020年競選連任，因為特朗普覺得關稅是「勝利方程式」，能夠爭取到搖擺州份的支持，以實現其連任之夢。換言之，這意味着他不太可能與中國達成真正的協議。(註：目前回看言中)



除了特朗普不會輕易放棄關稅外，另一個原因讓德魯肯米勒認為，中美貿易戰不會輕易完結是「特朗普搞墨西哥」。雖然美墨存在真正的移民問題，但墨西哥與特朗普政府之前已合作重整了北美自由貿易協定。然而，特朗普仍然以關稅威脅。



他說：「於我來說，中國領導人及中國的強硬派，正好獲取了特朗普給予的一份非常、非常大的禮物，就是他怎樣對待墨西哥！」



不單止這樣，特朗普更向中國發動「科技冷戰」。德魯肯米勒認為，中國長遠會獲勝，原因在於中美兩國在監管科技巨企的手法截然不同。



他說：「就在去年秋天貿易戰開始那一刻，他們(中國)開始放鬆私營企業，特別是騰訊和阿里巴巴。同時，他們大力支持華為，是出盡全力。我們(美國)呢？我們挽救鋼鐵、煤、鋁，這是我們的未來嗎？我們對領先的科技巨企做過甚麼？我們將沙塞進齒輪，讓他們的生存變得不幸。舉例來說，Alphabet正受到歐洲的反壟斷調查並罰款，美國司法部亦正準備展開反壟斷調查。」



他說：「我不是民族主義者，但如果我們繼續有這樣的衝突，繼續打壓大型科技企業，前路只會顛簸。」

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