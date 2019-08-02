貿戰激化：人民幣會否「破7」　宜睇實中間價呢個位

外國傳媒報道，美國總統特朗普意外宣布，將自9月1日起，對另外3,000億美元中國輸美產品加徵10%關稅，令貿易戰再度升級。分析人士認為，此前市場對本周中美會談持積極看法，現時則預計中國經濟將面臨進一步壓力，短期風險資產表現將偏弱，而未來或有更多寬鬆政策予以對沖，人民幣可能會有進一步貶值的壓力。



瑞銀首席中國經濟學家汪濤等在報告中稱，預計美方此次加劇關稅緊張形勢，增加了無法達成協議的可能性，不太可能會迫使中國接受美方在貿易談判中的所有要求。假設貿易形勢沒有進一步加劇，且沒有新的大規模刺激政策，預計中國今年經濟增長仍將維持6%以上，但2020年可能降至5.8%，人民幣可能會有進一步貶值的壓力，但兌每美元今年不會大幅偏離「7算」。



瑞穗銀行資深策略師張建泰指出，人民幣「破7」風險升溫，中國經濟下行風險加大，可能會允許更多人民幣貶值同時，中方可能認為沒有必要保持人民幣穩定延續貿易會談，但中央政治局會議上，「六穩」任務重新出台，意味人行可能不會一下子讓人民幣「破7」，以免引發資金外流壓力和金融不穩定，預計人民幣兌每美元先在6.9至7的區間波動，如果人民幣中間價破6.9，可能意味中國容許人民幣慢慢貶值。



法國興業銀行新興市場策略主管Jason Daw表示，未來1至2個月內，人民幣兌每美元「破7」的風險已大幅上升，如果政策制定者相信，最新的關稅已經讓雙方陷入僵局，那他們就沒有動力阻止人民幣，至少與主要貿易夥伴國貨幣的貶值速度相符，但若他們想阻止貨幣貶值，政策制定者仍有工具。



PNC Financial Services經濟學家Bill Adams稱，更高的關稅將對中國2019年和2020年的經濟增長，帶來更多的壓力，面對經濟下行壓力，中國央行可能會下調逆回購利率和存款準備金率，來保持信貸增長。如果中國央行下調利率，人民幣今年底將走弱至7.15，2020年的平均值也將維持在該水平。

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