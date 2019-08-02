新盤UPDATES：雲海逾1800萬沽　大潭道45號呎價近10萬

近日市場充斥不明朗因素，惟一手市場仍錄大額成交，呎價刷區內新紀錄，而月內亦有大型新盤部署短期推售。



●形薈一伙加價26% 下周二賣4伙

據一手銷售資訊網資料，新鴻基地產（00016）旗下筲箕灣形薈修改價單，項目的2座11樓D室，實用面積318方呎， 價單售價由687.1萬上調至865萬元，加幅約25.9%，最新價單呎價為27,201元。該單位原於2017年3月以652.74萬元，其後於本年5月終止買賣合約。該盤亦上載銷售安排，於下周二起發售4伙。



●雲海標準戶逾1800萬沽

新地旗下馬鞍山雲海以透標形式售出Cedar Court 第1座6樓D室，實用面積968方呎，成交價逾1,842.1萬元，呎價19,030元。



●天晉推洋房及複式戶招標

新地旗下將軍澳天晉 IIIA及天晉 IIIB上載銷售安排，分別推出一個洋房及6個複式單位招標，招標期為8月6日至9月6日。據招標文件顯示，是次推出天晉 IIIA 6號洋房，實用面積1,594方呎，設1,440方呎花園，天台及平台面積259及192方呎，每月管理費為10,393元，即每方呎約6.5元。



●【多相】映日灣3個連裝修示範單位一次過睇晒！

億京發展旗下荃灣映日灣示範單位首度曝光，發展商安排傳媒參觀3個連家具、無改動的示範單位，均為開放式廚房。示範單位將於下周開放予公眾參觀。



其中參照3座3樓J室搭建，實用面積284方呎，一房間隔。第2座3樓E室，實用面積423方呎，兩房間隔，客飯廳呈長方形設計，長約6米，寬約2.7米。



至於1座3樓B室則為三房套連儲物室設計，實用面積643方呎，大廳連接22方呎露台。



●大潭道45號連沽兩洋房 呎價近10萬元

據一手銷售資訊網資料，南區大潭道45號以招標形式沽出7號及8號洋房，涉及9.16億港元。其中7號屋，實用面積為4,812方呎，成交價4.78億元，呎價99,335元，創大潭新高。



至於8號屋，則以4.38億元沽出，以實用面積4,751方呎計算，呎價92,191元。



●KADOORIA連沽兩伙 套現逾1.42億

據一手銷售資訊網資料，中信泰富旗下何文田KADOORIA連沽兩伙，套現逾1.42億元，其中嘉道理道121號1樓，實用面積1,856方呎，成交價7,424萬元，呎價4萬元，而嘉道理道119號1樓，則以6,800萬元成交，以實用面積1,656方呎計算，呎價41,063元。



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