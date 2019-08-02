小米及美團有份？滬深研納入「同股不同權」港股

為進一步完善互聯互通機制，港交所(00388)與上海交易所和深圳交易所，就在香港上市的「同股不同權」(WVR)公司股票首次納入港股通股票範圍時，須滿足的條件達成一致意見。目前在港股上市的相關股份為小米(01810)及美團(03690)。



滬深交易所就此對相關業務規則進行了修訂，並在周五(2日)分別向市場公開徵求意見，詳細內容請參見上交所網站和深交所網站。下一步，滬深交易所將根據市場各方意見，對相關業務規則進一步修改完善，履行相關决策和審批程序後正式向市場發布。



深交所的諮詢文件中提到，擬於深港通《實施辦法》中新增第56條第2款，明確香港上市的具有不同投票權架構的公司股票(A+H 股上市公司的 H股除外)，除需滿足現有港股通股票納入條件外，在首次納入時應當同時滿足以下條件︰



一是滿足穩定交易期時長，即WVR公司在香港上市時間需要符合「6個月+20個港股交易日」條件；



二是達到一定的市值要求，即最近183日中的港股交易日日均市值不低於200億港元；



三是符合流動性安排，即最近183日港股總成交額不低於60億港元；



四是滿足合規要求，即股票上市後，股票發行人和不同投票權受益人未因違反企業管治、資訊披露以及投資者保障措施等方面的規定，而受到聯交所公開指摘、其他公開制裁或者觸發不同投票權終止的情形。

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