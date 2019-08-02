同股不同權研納入港股通　安永蔡偉榮︰不意外

同股不同權(WVR)股份納入互聯互通終於有消息，香港交易所(00388)與上海證券交易所及深圳交易所，就WVR公司納入港股通條件達成共識，並啓動相關規則修訂，諮詢期今日起至下周五(8月9日)。



會計師行安永亞太區上市服務主管合夥人蔡偉榮表示，不意外相關修訂，認為這是三個交易所了解清楚相關公司架構後的結果。不過，中國基於法規、審批等因素可以有「100個理由delay(延誤)」，現時仍難預料確實納入的日期，但相信「一定會有」，據他了解，香港交易所亦一直在積極爭取。



他又指，中國監管機構及交易所態度開明，亦十分支持本港證券市場，而有關機制可讓更多中國投資者參與本港WVR股份，從而帶動股份流通量，理論上對WVR股份的股價有利好作用。



今年內未見有WVR企業赴港蹤影，蔡偉榮指，WVR門檻高，加上本港允許這類企業上市，只是和美國市場「睇齊」，要吸引大型企業赴港上市，最主要關鍵仍是大市狀況。



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