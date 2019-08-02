夜市UPDATES：歐美恐貿戰！美股挫逾200　港夜期勁低水

市場憂慮中美及歐美貿易戰全面升級，美股3大指數繼續急瀉，當中道指大跌逾200點，報26,364點，挫218點或0.83%；標指報2,926點，跌27點或0.92%；納指報8,002點，跌109點或1.34%。外圍沽壓未止，港股期指夜市尋底，現報26,634點，跌183點，低水285點。



美國總統特朗普「晒冷」向中國商品加徵關稅後，消息指，他周五(2日)還準備針對歐盟發布一份貿易聲明，時間可能是當地下午1時45分，即香港時間周六(3日)凌晨約1時45分。事實上，特朗普下一個目標可能是「法國」，因後者計劃對包括亞馬遜、Google、蘋果公司，以及Facebook等美國科技巨企開徵數碼稅。特朗普已表明，一旦落實，會以開徵紅酒稅作報復。



分析人士指出，特朗普發出的威脅再次給聯儲局出了難題，可能迫使該局進一步減息。由於歐盟與美國的貿易分歧有可能升級，歐股全日低位橫行，當中英股跌1.88%；德股跌2.55%；法股跌2.71%。



另外，對聯儲局政策有影響的7月非農業職位增加16.4萬個，略低於市場預期的16.5萬個，7月失業率維持3.7%，市場原先估計微跌至3.6%，但仍貼近半世紀低位。數據未能抹殺當局9月再減息的可能。Asset Management One基金經理Akira Takei認為，愈來愈明確的一點是，聯儲局已經啟動寬鬆周期，除了進一步減息之外，別無選擇。



值得留意的是，美國4大零售組織罕有一齊警告，特朗普加徵新關稅將對消費者購買意欲、價格，以及招聘造成影響，更批評特朗普在中美貿易談判中，將美國家庭當做談判籌碼，並以關稅「綁架」了美國家庭。



4大零售組織成員之一、包括沃爾瑪和亞馬遜的美國零售聯合會(NRF)。該組織政府關係高級副總裁David French發表聲明指出，對政府在有缺陷的關稅戰略上加碼感到失望，關稅已令美國經濟增長放緩、造成不確定性，以及阻礙投資。



另一成員包括沃爾瑪、Target、家得寶(Home Depot)等的美國零售業領導協會(RILA)也稱，關稅將提高服裝、玩具、家居用品，以及電子產品等日用品價格。該組織國際貿易副總裁Hun Quach稱，10%關稅直接打擊了消費品價格和家庭預算，強調美國家庭不應該成為貿易戰籌碼。



美國鞋業經銷商及零售商協會(FDRA)總裁Matt Priest稱，新關稅實際是在貿易談判中，以美國家庭作為人質。



美國成衣暨鞋類協會(AAFA)執行副總裁Stephen Lamar表示，新關稅極具破壞性，對美國消費者的影響將遠超過中國製造商，因中國製造商生產的服裝和鞋類，分別佔了美國消費市場的42%及69%。



【21:30】貿易戰疑慮加上聯儲局息口前景未明，美股開市早段續軟，道指跌110點，至26,473點；納指跌70點，至8,040點；標指跌10點，至2,942點。



埃克森美孚上季每股盈利73美仙，勝市場預期，部分受惠於稅務收益，股價早段升0.5%至72.82美元。



流動支付公司Square上季經調整每股盈利21美仙，勝市場預期，但今季盈利預測遜色，股價早段挫13.93%至69.7美元。

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