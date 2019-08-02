新iPhone亮點不足　Apple供應鏈看淡下半年銷量

台灣媒體報道，蘋果公司(Apple Inc.)的供應鏈企業看淡iPhone在下半年的銷量，並透露隨着市場氛圍低迷，Apple備貨力道也相對平淡，導致10月訂單能見度仍充滿變數。



報道指出，蘋果公司每年從7月起便應該開始陸續備貨，但從訂單能見度來看，直到9月都沒有看到明顯回溫的迹象。



消息續指，今年第三季內iPhone單月出貨量約在1,200至1,400萬部左右，按年減少約10%；原本預料到10月進入出貨高峰後，iPhone單月出貨量可望拉升至2,000萬部以上，不過相信這只是曇花一現。



隨着近年來iPhone市場銷售失利，加上2020年5G手機大規模上市，市場普遍不看好2019年iPhone的換機需求，料2019年iPhone新機將朝向處理器升級、DRAM規格提升，以及OLED機款配備三鏡頭規格。



按此估計，下半年iPhone出貨量可望達到7,500萬部的市場預期會變得悲觀，挑戰7,000萬部都有難度。

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