貿戰激化：外媒盤點中國7項反擊措施

外國傳媒報道，在美國總統特朗普宣布，將在9月1日起，對中國3,000億美元進口貨品加徵10%關稅後，中國商務部回應，若關稅實施，中方將採取必要反制。綜合媒體分析，或有以下7大選擇：



【1、增加關稅】

中國仍可恢復對美國汽車的報復關稅，或提高已徵收懲罰關稅貨品的稅率。



【2、退出貿易談判】

中國可以選擇完全退出貿易談判，不把控制貿易衝突視為第一要務，反而專注國家政策。



【3、稀土】

中國仍控制世界稀土供應鏈，包括汽車和軍事硬件在內的美國商品也嚴重依賴稀土。



【4、農業】

中國可取消之前的訂單，同時找多樣化的大豆、小麥進口來源。



【5.能源】

中國目前因天然氣供過於求，不急於開放美國能源進口。



【6、公布不可靠實體清單】

中國商務部曾在7月稱，將針對外國企業實體發布「不可靠實體清單」。



【7、波音】

波音持續與中國各航空公司，就737MAX客機訂單進行談判，中國能選擇延後或取消。



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