樓價UPDATES︰第一城錄本月首宗買賣　累減37萬

業主叫價態度軟化，吸引用家承接，沙田第一城剛錄本月首宗買賣。各區最新成交，《on.cc東網》為你每日定時更新報道。



九龍區



●將軍澳君傲灣1座高層A室三房戶，實用面積650方呎，曾叫價1,200萬元，6月已減至1,130萬元，日前終以1,085萬元，較最初叫價低近一成。



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新界區



●沙田第一城44座中層E室兩房戶，實用面積284方呎，7月底才叫價580萬元放盤，其後減至565萬元，終獲買家以543萬元購入，呎價19,120元。據了解，上址為原業主2016年購入，持貨3年升值203萬元。



●屯門單幢式物業「置樂三寶」入場門檻較低，因此吸引部分用家承接。日前萬寶大廈中層B室，實用面積256方呎，有區外首置人士鍾情單位客廳及房間均向東，加上物業毗鄰市中心，生活配套設施齊全，故以386萬元即睇即買，呎價15,078元。上址為原業主於2013年以約217.8萬元入市，期內升值168.2萬元。



●大圍薈蕎2翼低層B08室，以一房連儲物房間隔，望山景，實用面積389方呎。業主早前收樓後，隨即叫價約1.6萬元放租，因單位設備齊全，加上環境不俗，議價後以1.5萬元成交，呎租約38.6元，為屋苑呎租新低。是次租客為一組學生，並以預付一年租金形式承租。

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