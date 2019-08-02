財經評論：貿戰起伏成常態　中國經濟難保六

兵者，詭道也。中美貿易磋商結束後不到3天，就傳來美國自9月起再向中國商品加徵關稅。過去一年所發生的事說明，美國意圖主導「劇本」，中美貿易戰起伏不定已成常態，全球金融市場短暫的樂觀情緒，剎那間又可以被打散，風雲變色，人心惶惶。隨着關稅影響擴大，將無可避免增加內地經濟的下行壓力，增長「保六」也許不再是硬任務，取而代之是為經濟提質增效，意味無論是地方、產業、企業甚至是個人，都要面對一場殘酷的淘汰賽！



中國開放改革逾四十年，製造業高速發展，人口紅利刺激消費，房產價格上升，居民坐上資產升值的順風車，風頭一時無兩。雖然期間亦有起落，但過去十年多次放水令經濟增長延續。隨着貿易戰開打，經濟發展的樽頸問題顯現。國企壟斷主要產業的情況沒多大改善，市場化的營商環境構建未如人意，即使不斷強調對外開放門戶，卻始終未能吸引外資安心大舉進場，惟有依賴力氣轉弱的內部需求來支撐。



至今中美貿易戰爆發逾年，內地經濟增長放慢是鐵一般的事實。首季國內生產總值(GDP)增長6.4%，次季僅增6.2%。6月份官方製造業採購經理指數(PMI)連續兩個月在盛衰分界線之下，非製造業PMI下跌，顯示需求和生產表現均告疲弱。若美國如期在9月向餘下三千億美元中國商品加徵一成關稅，等如向內地經濟「踩多一腳」，下半年的GDP增長即使守住6%，明年亦有機會跌破此關位。



近日內地放話，經濟下行壓力增大，要設法谷消費，堅持不以房地產作為短期刺激經濟手段，這一點算是避免再走上錯誤的舊路。但這些年中國的債務不斷攀升，居民債務佔GDP比重由2008年的不到兩成，增至去年逾五成，意味居民消費力已不如前。



再看股市一潭死水，樓市前景難測，資產升值的好日子不再。單靠鼓勵生育、放寬戶籍限制及減稅降費，對經濟有多大刺激力，存在疑問。當中關鍵，莫過於要維持就業市場穩定。惟製造業欠缺訂單，大量中小微企業水深火熱，即使銀行能提供融資，只怕亦幫助有限。



說到底，在歷史的長河裏，變幻才是永恒。國際間的形勢，合久必分，分久必合。眼前的困局，也許是中國要成為真正「強國」的必經之路。無論是企業抑或個人，都要判斷所身處的時代和環境，因應情況及時作出適當的調節，面對挑戰，迎難而上。畢竟適者生存，是自然定律。

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