利福遭花旗削目標價三成

受近期示威活動影響，花旗認為今個夏季零售業將十分慘淡，下調本港零售股盈利預測，當中業務主要依賴香港市場的利福國際(01212)最受影響，目標價被大削三成至14元。



花旗發表報告指，受近期示威活動所影響，香港零售股同店銷售前景看淡，將香港零售股盈利預測下調約6至27%。當中，估計利福國際最受影響，該行分別調低其今明兩年的核心盈利預測20%及25%，又將其目標價由20.1元降至14元。另給予莎莎國際(00178)「沽售」評級，目標價由2.13元下調至1.72元。



該行指出，6月香港零售業總銷貨值下跌6.7%，當中珠寶鐘錶跌逾17%、百貨公司貨品下跌6%，而藥物及化妝品則跌4.1%，估計其關注的香港零售商自6月初示威至今，同店銷售已下跌約20%，預料7月情況持續惡化，認為最多下跌幅度或超過兩成。



報告又指，示威活動同時影響訪港旅客數量，6月內地訪港旅客增幅減慢至10%，較今年首5月增長18%為低，估計受旅遊警示影響7月份情況將會更差。



花旗指出，回顧2015至2016年本地零售市道低迷，其後有所復甦主要是由於人民幣升值及放寬旅客簽證所帶動，假設未見到有新催化劑刺激市道，預期未來兩年港澳同店銷售將持平，今年下半年市況維持偏弱。



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