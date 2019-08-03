東方日報B2：貿戰升級累港股大跌　恒指周挫千五點

中美貿易戰再度升級，連累亞太區股市周五普遍下挫，當中以受社會動盪影響的港股跌得「最傷」。恒生指數周五急插647點或2.35%，失守27,000點，收報26,918點。全周計，恒指累積下挫1,479點或5.21%，更是2018年2月之後最大單周跌幅。而過去一周港股市值累積蒸發15,169億元。



區內股市周五普遍受壓，日經平均指數跌453點或2.11%，收報21,087點。台灣加權指數跌182點或1.7%，收報10,549點。



不過，港股在中美貿易摩擦升溫及香港社會動盪雙重夾擊下，跑輸區內主要股市。恒指周五開市已急挫615點，之後跌幅曾擴大至696點，低見26,868點。國企指數最多曾挫297點，收市仍跌272點，收報10,348點，全周跌幅擴大至504點或4.65%。



有券商直言，近日港股連環破位，繼跌穿「島形頂」支持位28,000點關後，日前又失守被視為好淡分水嶺的250天牛熊分界線，恒指更進一步失守27,000點，而且一底比一底低，技術走勢顯著轉差。



港股周五大跌647點，總成交亦急增逾42%至1,143億元，為今年6月21日之後最多，沽空額續增至逾166億元，沽空比率14.53%。不過，「北水」伺機撈底，港股通周五淨買入34.21億元。



展望後市，茂宸期貨第一副總裁丁世民認為，美國總統特朗普突然表示於九月起向逾3,000億美元中國進口商品加徵10%關稅，既可向中方施壓，又可藉此迫使美國聯儲局下月再減息。



他又擔心特朗普今次「玩大咗」，會引爆全球過去逾十年的資產泡沫，揚言最壞時刻未到。



他表示，除美股之外，全球股市去年已見頂，目前仍處於「熊市三期」，當中港股「好大鑊」，近期香港社會動盪，第三季及全年經濟或會負增長，甚至技術上步入衰退，倘美國及歐洲等國家因香港近期的政治事件實施制裁，恒指於「熊市」最後一跌，最悲觀或要下試20,000點，早前破頂的友邦保險(01299)更可能要回落超過兩成，投資者可考慮將資金轉入債券避險。



他續說，即使環球經濟下滑及資產泡沫爆破，可能令美股下跌兩成，但其他地區股市及經濟受創更深，而且現時環球企業中，以美國企業資金最充裕，故認為美國有機會成為最後「贏家」。



另外，招銀國際策略師蘇沛豐表示，本月特朗普可能再在社交網站發文，為貿易戰降溫，甚至中美兩國元首會通電話，但這帶來的反彈不代表大市轉強，恒指會在26,000至28,000點之間上落。



他亦提醒，即使環球央行放寬貨幣政策可望稍為限制股市跌幅，但今年餘下時間市場不明朗因素甚多，企業盈利預測恐再被下調，恒指恐會跌穿26,000點，如果最新被加徵關稅的中國商品之稅率被提高到25%，恒指最壞情況會跌至23,700點。



博大資本國際業務總裁溫天納認為，市場憧憬美國再減息，因此對沖關稅引起的沽壓，但「唔代表市場覺得一成關稅係冇料到」，暫時要視乎不希望被認為是「示弱」的中國如何回應。恒指先看25,500至26,000點，又稱「公用股充其量只係跌少啲，現金直頭唔跌，咁持有現金。」



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