美股收市：特朗普繼續轟中國！道指跌98點

市場憂慮中美貿易戰全面升級，美股3大指數周五仍然受壓，但全日跌幅較早段大為收窄。道指早段最多曾跌334點，至中後段跌勢回順，收報26,485點，跌98點或0.37%；標指收報2,932點，跌21點或0.73%；納指收報8,004點，跌107點或1.32%。



總結全星期，道指、標指、納指分別累跌2.6%、3.1%和3.92%。標指和納指齊創自今年以來最大單周跌幅。



美國總統特朗普「晒冷」向中國商品加徵關稅後，他在周五接受外媒提問時強調，中國仍需要作出很多改變，警告美國有能力進一步提升對華關稅，指美國可以有更好的協議，甚至不一定對中國公平的協議。他又批評中國讓人民幣貶值。



另一方面，歐美貿易關係稍為緩和，特朗普周五簽署協議，讓更多美國牛肉進口到歐盟，預期進口量將由1.5億美元，大增近3倍到4.2億美元。不過，他亦不忘向歐盟警告，指歐盟輸美汽車的關稅仍然會繼續進行談判。



另外，對聯儲局政策有影響的7月非農業職位增加16.4萬個，略低於市場預期的16.5萬個，7月失業率維持3.7%，市場原先估計微跌至3.6%，但仍貼近半世紀低位。



最新就業數據未能抹殺當局9月再減息的可能。Asset Management One基金經理Akira Takei認為，愈來愈明確的一點是，聯儲局已經啟動寬鬆周期，除了進一步減息之外，別無選擇。



個股方面，埃克森美孚上季每股盈利73美仙，勝市場預期，惟股價周五收跌1.02%。



流動支付公司Square上季經調整每股盈利21美仙，勝市場預期，但今季盈利預測遜色，股價全日急瀉14.33%。



－－－－－－

立即參加「賞您睇」：http://bit.ly/2JWKULh

Click下面粒掣，儲on.cc coins！機票、家電、超市禮券、過萬份獎品等緊你。