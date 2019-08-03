聯儲局喬治：倘數據疲弱　將支持調整幣策

外媒報道，美國堪薩斯城聯邦儲備銀行行長喬治(Esther George)發表聲明，解釋在剛過去的聯儲局議息會議上反對減息的理由。



喬治指，由於經濟面臨來自貿易政策不確定性和全球經濟活動疲弱的挑戰，美國前景存在風險，但認為根據經濟數據和中期經濟活動的前景，支持利率維持不變；而如果數據顯示經濟疲弱，將會支持調整貨幣政策。



他續認為，美國今年經濟增長放緩符合他的預期，即中期內逐步下降至趨勢水平。鑒於溫和的經濟增長、處於歷史低位的失業率以及低迷的通脹前景，聯儲局維持利率不變是合適的。



至於另一位反對減息的波士頓聯儲銀行行長羅森格倫(Eric Rosengren)則指，沒有令人信服的減息理由。



聯儲局於7月31日宣布2008年來首次減息，聯邦基金利率調低0.25厘，到介乎2至2.25厘，主要因應通脹偏低及外圍形勢。



投票取向上，公開市場委員會成員以8票贊成，對2票反對，通過減息決定，當中，喬治及羅森格倫支持維持利率不變。



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