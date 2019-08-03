貿戰激化：特朗普一句「開玩笑」讓歐盟代表團虛驚一場

貿易戰持續為市場帶來恐慌，美國總統特朗普輕輕一句說話就讓歐盟貿易代表團「嚇破膽」！



外媒報道，特朗普在周五(8月2日)在白宮與歐盟貿易代表團會面時，在宣布與歐盟達成增加美國牛肉出口的協議後，他重返講台並說：「我們正在討論協議，歐盟將同意對所有進入美國的平治和寶馬汽車加徵25%關稅，所以我們對此表示讚賞。」



然後，特朗普迅速補充道：「我是開玩笑的。」他在「惡搞」之後，向歐洲代表團示意，微笑着說：「他們開始有點擔心了。」然後他走了出去。



雖然是虛驚一場，但美國對歐洲車加徵關稅可能並不是開玩笑的。在美歐就貿易條款、新俄羅斯天然氣管道以及軍費開支等問題上存在爭議之際，特朗普多次威脅對德國汽車加徵關稅。



美國若開徵關稅，對歐洲經濟以及戴姆勒(Daimler)、福士汽車(Volkswagen)和寶馬(BMW)等主要品牌將是沈重打擊。



另外，特朗普於周五簽署協議，讓更多美國牛肉進口到歐盟，預期進口量將由1.5億美元，大增近3倍到4.2億美元。



值得留意的是，特朗普周四「晒冷」向中國商品加徵關稅後，他周五在白宮仍繼續砲轟中國。他稱中國仍需要作出很多改變，警告美國有能力進一步提升對華關稅，並指美國可以有更好的協議，甚至不一定對中國公平的協議。他又批評中國讓人民幣貶值。



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