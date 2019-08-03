【按揭有道】新居屋缺泊位　周邊車位價格勢爆升

多年前，不少新樓發水比例嚴重，迫使政府於2011年「收水」，令往後新盤車位供應大降，有今年出售的新居屋甚至56戶爭1個車位，可謂處於「乾旱」狀態。這些收入不俗的新居屋業主，為了租用車位，勢流至鄰近私人屋邨尋覓，令到這些屋邨車位價格有潛力爆升。



以往發水比例「猖狂」年代，住宅與車位比例曾高達1:1；近年私樓較常見比例為4:1至5:1，即每4至5個住宅單位，才有1個車位。至於作為資助房屋的新居屋，差距當然較私人屋苑大，很多時候高達10:1至15:1。



以今期出售新居屋為例，撇除上落客、貨車、商業用途等非出售性質車位，何文田冠德苑比例最細，僅約7:1，比例最大的是將軍澳雍明苑，達56:1，鄰近長沙灣凱德苑的上期居屋凱樂苑，比例亦達45:1。



以實際數字看，雍明苑1,395個住宅單位，僅配對25個車位；凱樂苑共2,522個單位只得56個車位。其餘居屋車位都是寥寥可數，大窩口尚文苑僅得25個、恆安站錦暉苑得38個、火炭旭禾苑約41個及冠德苑僅80個。



業主多屬「有車階級」



由於新居屋車位稀少，未能滿足明年入伙的有車業主，故此他們勢會到周邊私人屋苑停車場租用，與該邨居民「爭食」，除了令到租金上升，連帶車位價格亦上漲。



不過，有投資者認為，居屋是資助房屋，住客未必有能力買車，故此新居屋車位供應較少屬正常。但有點要留意，現時居屋家庭入息上限愈來愈高，已經晉升為有車階級；其中也有新居屋住戶是職業司機，例如從事Uber、GOGOVAN，晚上有泊車需要。



從歷史經驗看，若果新私人屋苑落成，附近停車場二手車位價格升幅都跑贏屋苑，最明顯例子是荃灣海濱花園及大圍金獅花園；由於現時新居屋車位短缺情況比以往嚴峻，鄰近屋苑車位投資潛力可看高一線。



加上，現時毗鄰新居屋私人屋苑停車場，車位原本已經非常有限，若果再突然湧入一批新居屋業主，這些車位價格將被「夾爆」。



以長沙灣凱德苑為例，鄰近碧海藍天共1,616個單位，車位僅534個，成交價已經升至180萬元；將軍澳雍明苑附近Savannah，804個單位僅配給131個車位；海翩匯857個單位僅得178個；Monterey近926個單位僅得238個，本身供應已經相當「拮据」。



另外，恆安站錦暉苑附近的泊位問題似乎並不嚴重，聽濤雅苑2,032個單位有1,143個車位及天宇海1,473個單位有409個車位。



留意是否屬「妥善業權」



如果打算投資新居屋附近私人屋苑車位，需要先查閱地契和公契，看看是否容許街外人投資。投資者不應只聽從地產代理意見，最好徵詢律師，以獲知擬買入車位是否屬妥善業權（good title）。如果律師樓認為業權健全，沒有法律風險，理論上是可以放心投資。



若果本身是新居屋附近私人屋苑業主，則可以考慮買入自己屋苑車位，因為住宅連車位買入，車位按揭成數可高達6成，還款期長達30年，現時只有個別銀行提供類似計劃。此外，車位按揭最優惠計劃為按息2.375%、現金回贈為2.5%，不過緊記現金回贈率超過1%，須從貸款額上扣減。



停車場是一幢大廈根基，和住宅血脈相連，如果相信樓價長遠會上升，車位也必然跟隨樓價向上。此外，過去多年樓價持續上漲，不少業主加按套現，尋找投資機會，但有時未必夠錢買多層樓，很多時轉而買入自己屋苑車位，無形中帶動車位價格向上。



作者子非魚為星之谷按揭首席顧問，現於多份報章及網上平台撰文，著作《按揭達人》，涉足地產買賣及按揭資訊。



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