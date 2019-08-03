Apple Card即將登場　邊類交易用唔到？

蘋果公司(Apple Inc.)與高盛合作開發的「Apple Card」將於8月登場，雖然未有進一步透露確實日期，但根據雙方的客戶協議，「Apple Card」不能用於現金墊款交易或約當現金(Cash Equivalents，即可轉換成固定投資金額的現金)，包括虛擬貨幣、賭博遊戲籌碼、賽事投注或彩票。



銀行業擔心虛擬貨幣的價格波動，或令消費者無法償還有關債務。事實上，Apple與高盛並非唯一禁止以信用卡購買虛擬貨幣的企業。繼美國銀行業巨頭摩根大通和花旗集團後，美國和英國主要銀行Lloyds Banking Group和Virgin Money VM.L去年亦加入禁止以信用卡購買虛擬貨幣之列。



此外，客戶協議中亦透露，iPhone用戶透過iOS上的電子錢包「Wallet」應用程式，註冊使用「Apple Card」規定必須符合有關資格才可獲得批核。即使獲批，如是已進行俗稱破解「越獄」(jailbreak)的未經授權修改iPhone設備的用戶，將無法登入及管理有關帳戶。



「Apple Card」還提供現金回贈的及融資服務。除iPhone用戶外，據悉亦為iPad用戶提供配套服務，用戶可透過合適的iOS或iPadOS使用「Apple Card」。



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