1周10大驚奇：現況似日本1980年代泡沫經濟時？

《1周10大驚奇》去年底引述異象預言，今年金融市場或升到你唔信，升浪更由元旦後就開始，樂觀時間直至4月。雖然3月15日曾警告跌浪開始，但隨着股市破位，異象4月5日預言4月市況穩步上揚，5月美股或破頂(結果4月23日破了)。



其後縱使中美貿戰升級，港股5月6日起反覆下跌，惟異象從未驚慌，並預言直到7月中至8月都平安，直至上周轉軚，預計升市到7月30日為止，結果本周中美貿戰再升級，絕無事後孔明！根據異象之前的警告，股市直至10月都難有運行！大家不妨在國際視野中尋覓另類參考，印證「聽專家講不如睇埋異象」。



【1、目前狀況似日本1980年代泡沫經濟時？】

金融市場及實體經濟目前是否很危險？答案是肯定的，因全球低息環境明顯已令資產起泡沫！日本傳媒本周報道，2018年中國家庭債務總額佔收入總額的比例達到53%，即每100元收入，有53元需要用作還債，該數字較2008年金融海嘯時高出34個百分點，增速為全球主要經濟體之冠。



不過，由於各人的收入都有特定限制，不是100%能活用，例如一出糧就要繳交貸款利息、強積金、稅務、水電費等，扣除這些特定開支後，真正「自由」動用的收入被稱為「可支配收入」。



因此，若從中國家庭債務佔可支配收入比率來看，目前比例達120%，即家庭負債已屆入不敷支水平，該比例甚至較不甚儲錢的美國人多出20個百分點。



報道指出，中國家庭負債比率高的原因來自樓價太貴，而樓市是經濟發展「火車頭」。有統計顯示，2018年深圳平均樓價高達中國家庭平均每年收入34倍。



日本綜合研究所經濟學家三浦有史指出，中國家庭債務之高已影響零售業，例如汽車銷售下滑。隨着中國經濟增長放緩，政府想靠消費刺激經濟的構想會受阻。



報道回顧1980年代日本經濟處於泡沫時，家庭債務佔可支配收入比例曾達70至120%，即與中國現況類似。當泡沫爆破時，經濟便懸崖式下滑，即使大幅減息及放水也無濟於事，並帶來長久痛苦。



【2、內地家庭負債超標！廈門、深圳、杭州等尤令人憂慮】

上述是日本媒體報道，立場是否中肯？不妨參考以下數據，內地及外國傳媒也有報道。



報道綜合統計了中國29個城市住戶的貸款餘額、存款餘額、住戶部門槓桿率、居民資金槓桿率等資料後發現，若以住戶部門槓桿率來看，2018年中國有11個城市的相關槓桿率高於國際平均水平的62.1%。其中，杭州達103.2%；廈門為96.3%；溫州見91.1%；海口約83.8%；深圳82.3%左右。這5個城市被列為高槓桿行列，即超過80%標準。



若以居民資金槓桿率來看，中國有8個城市相關槓桿率超過了100%，分別是廈門的172.2%；深圳約144.4%；杭州為136.7%；南京達128.6%；合肥處於127.4%；珠海見124.3%；蘇州達107.5%；廣州約101.9%。



綜合上述兩項槓桿率，可見廈門、深圳、杭州居民負債情況尤其令人憂慮。



值得注意的是，若以地域來看，上述兩大槓桿率指標有共通點：就是東南沿海城市的槓桿率普遍較北方城市高。有學者憂慮這對中國經濟增長帶來隱患，因負債多有機會為銀行帶來資產惡化、金融風險上升、抑制居民消費增長等問題。



【3、深入審視！瑞銀警告：中國銀行業恐缺錢2.4萬億人幣】

上述專家提到負債多有機會為銀行帶來風險，有多嚴重？本周有報道指，現年40歲、精通普通話，並曾在大型會計師行審計內銀的瑞銀證券分析師Jason Bedford，可能是全球唯一一位全面審視了中國大約250間銀行的人，並得出結論：中國銀行業需要很多資金！



Bedford之所以受到外國媒體注視，是因他最早對中國小型銀行發出遇困警告！目前他表示，中國銀行業潛在資金短缺達2.4萬億元人民幣(約3,490億美元)。若廣泛地看，現時陷入「苦惱」的資產總額達9.2萬億元人民幣，佔商業銀行體系約4%，佔國內生產總值(GDP)近10%。



他指出，縱使監管機構盡了努力進行大規模清理，令中國金融業較幾年前更穩固，但前路仍艱難，因當局正陷於怎樣在解決銀行的問題時不會讓市場驚嚇。



事實上，自從5月「包商銀行事件」後，已讓全球投資者關注中國小型銀行的風險，因政府接管銀行意味着「債主」將蒙受損失，並會懷疑幾十年來支撐國家金融穩定的隱性擔保。本周亦有錦州銀行獲大型國有金融機構入股的消息。



在上述兩家銀行未受市場關注前，Bedford早已發表報告提及。因此，其報告已惹起想知道中國高達40萬億美元銀行體系發生甚麼事的國際投資者興趣。



Bedford在接受外媒訪問時透露，其研究是傾向與未上市的銀行會面，因它們往往有更多有趣的披露，並較已上市的銀行更具壓力。



【4、企業也存憂！四成A股發盈警 3年最差】

除了家庭債務及銀行壓力，企業盈利也因經濟放緩而有走下坡迹象。本周有報道指，在整合資料後，中國有逾1,600家A股公司發盈警，預測上半年獲利下滑(包括獲利減少、虧損擴大、由盈轉虧)，佔A股上市公司比例40%，創2016年以來最差的半年度表現。



報道指出，這是中國上市公司在一連串對去年業績發盈警後，再次披露今年上半年獲利響警，當中尤以非日常生活消費品及媒體公司表現最糟糕，兩個產業的盈利合共按年重挫最少38%。



China Vision Capital總裁孫建波表示，中國經濟廣泛疲弱，許多公司處於不佳狀態，目前無法扭轉形勢。



太平洋證券早前亦指，中國上市公司最糟糕時刻可能未到，因上半年業績公布期限直至8月。



市場人士認為，未來幾個月公司業績仍是重大擔憂，任何較預期更差的表現可能引發股價大跌，尤其是今年部分升幅較多的個股。



【5、除了關稅...分析警告中美或引爆金融戰】

既然中國有自身難題，美國會否藉機發動攻勢？除了美國總統特朗普本周突然宣布「晒冷」向中國餘下逾3,000億美元進口貨品加徵10%關稅外，本周亦有報道指，美國參議員Marco Rubio等議員近期已提交議案，擬立法加強監管於美國上市的中國企業。就此，歷任大行分析員、著有暢銷書《紅色資本主義》作者之一Fraser Howie，以及英國前外交官Roger Garside於日本媒體撰文指出，華爾街可能成為中美貿易戰的新戰場。



文章指出，若上述法案獲得通過，不但代表中美貿易戰升級至金融戰，衝擊全球資金流，更會嚴重影響全球與中國有關的股票投資。由於美國是全世界最被認可的金融市場，如果中資企業被美國趕出去，即使能在香港上市，也會被全球投資者質疑。



文中強調，美國絕對有能力這樣做，在制裁俄羅斯時就曾做過。法案包括美國政府會禁止美國基金投資中國企業，這會是難以想像的打擊，加上人民幣海外投資會相對較少，即使中國拋售美債也可能會立即被市場吸收，同時影響中資在海外的資產。



【6、估中去年12月利率見頂專家：9月須再減息 否則災難】

不過，若中美要打金融戰，也必要聯儲局配合，本周就減息0.25厘，有估中去年12月加息周期見頂的專家就話，9月必要再減！



Stifel首席股票策略師Barry Bannister本周警告，投資者別相信所謂「防禦式減息」，歷史已一再證明聯儲局沒有能力阻止災難發生，若開啟減息之門而不迅速再減，後果更不堪。他曾準確預測美股於2018年1月26日創新高後短期要調整5%、去年9月警告年底股市要大跌，並是極少數言中去年12月是聯儲局最後一次加息的專家。



市場一般認為，聯儲局救市的「最低消費」是減息5厘，故目前的利率顯然不夠處理下次衰退。不過，他早已指出，若計及通脹，去年12月利率上調到2.25至2.5厘區間時，已經到達「中性利率」水平。因此，這是他為何早在去年9月已警告，聯儲局只要在12月加息，就會是今次加息周期的頂部。



所謂「中性利率」，即指標利率能將經濟保持在「不溫不火」的狀態，既不過熱，亦不收縮。Bannister認為是2.3厘，即2.25至2.5厘區間。



換言之，他警告聯儲局正式減息，即反映經濟出現問題，才使當局放棄維持「中性利率」！根據1998年夏季、2000年，以及2007年往績，減息0.25厘只是開端，如果在7月減息後就停止，將是「恐怖的政策失誤」。



【7、特朗普前「親密戰友」警告：貿戰不會贏】

講起「晒冷」徵關稅，本周就有特朗普前「親密戰友」倒戈，警告美國打貿戰會輸！高盛前總裁、一手推動減稅，惟因反對貿易戰而辭職的美國白宮前首席經濟顧問科恩(Gary Cohn)表示，特朗普對中國發動貿易戰是不會勝出，而且會損害美國經濟。



他指出，提高中國進口貨品關稅會推升成本，抵銷了減稅計劃帶來的刺激經濟作用。他說：「當你建立一個廠房，需要買鋼鐵、鋁、進口貨物，但我們開徵關稅，即等如一方面提供利得稅減免，另一方面把減稅的收益取去。」



他形容自己在「任何人都因貿易戰而輸之前」，是公開「反關稅」的人。至於中國經濟放緩，他說：「我認為有沒有貿易戰，中國經濟增長都會放緩。目前對美國經濟的真實影響是汽車製造業及農業受累。」



●去年底已預告科技戰

其實，這並非科恩第一次批評貿易戰，他早於去年11月已說：「我不認為貿易問題有即時解決的方法，雖然中美雙方都想解決。」當被問及為何特朗普集中關注貿易赤字時，科恩也坦言「不知道深層的原因。」他補充說：「亞馬遜公司(Amazon)的一位經濟學者認為貿易赤字很重要，特朗普聽取了他的意見。」科恩沒有透露其名字。



科恩回憶說：「在貿易赤字問題上，美國對中國的貿易淨逆差實際達3,000億美元，特朗普似乎覺得金額太大。我傾向持不同觀點，並指出這價值3,000億美元貨品是我們能以便宜的價錢購買，相比自行生產划算，因為我們的生產成本如果較進口便宜，早已自行生產了。」



他當時已提到，科技相關議題才是中美衝突的重點！他說：「我認為中國可以解決貿易逆差問題，向美國買入更多天然氣及農產品，但確實不能解決核心問題，即諸如支付知識產權及尊重版權。」



【8、特朗普唔畀有贏家 矛頭直指越南】

特朗普會否輸掉貿易戰暫不得而知，但他確實有意將戰線擴大！其於6月首次開控批評越南「濫用貿易制度」後，本周有報道指，美國政府正加大對越南的施壓力度，美國貿易代表萊蒂澤周一(7月29日)表示，越南必須採取行動，減少對美國的貿易順差。



在中美貿易戰升級下，不少廠商遷往越南，美國眼見對越南貿易逆差日益擴大，萊蒂澤就此表示，美國政府對越南的態度一直非常明確，就是必須採取行動減少不可持續的貿易逆差，應採取的行動包括增加美國產品進口，以及解決與商品、服務、農產品和知識產權相關的市場准入限制問題。他又批評越南對美國企業設置眾多的不公平貿易壁壘。



據美國人口普查局數據顯示，自2014年以來，越南每年對美貿易順差皆超過200億美元，去年更達400億美元，創1990年以來最高紀錄。今年首5個月越南對美貿易順差按年再增加43%，達到216億美元。



今年5月，美國財政部將越南納入了貨幣操縱國觀察名單；6月被問及會否對越南實施關稅時，美國總統特朗普說：「(越南)幾乎可以說是所有國家之中最惡劣。」



就此，美國國會參議員Mark Warner認為，越南很有可能成為被特朗普開徵關稅的下一個國家，因特朗普曾表示，越南對待美國的方式較中國更糟糕。他又擔心，美國政府正策劃一項「特別貿易戰略」，隔離部分區域貿易夥伴，可能包括越南及印度。



【9、百業之母狂炒人 被裁員工透露香港難搵工】

面對內憂外患，全球裁員潮不斷！「百業之母」銀行業本周又傳來不利消息，更有外國媒體採訪了在香港工作的被裁人員，透露目前搵工艱難，恐意味着香港就業市場在不久未來「燶味」會愈來愈濃。



外媒報道，隨着愈來愈多國際大行通過裁員應對客戶活動減少，花旗集團計劃在其收入下滑的交易部門裁減數以百計員工。消息透露，花旗計劃在今年內大幅裁減固定收益和股票交易部門職位，其中包括最少100個股票部門職位，接近該部門人數的10%。根據周一(7月29日)花旗內部備忘錄顯示，該行正將股票業務與機構、期貨，以及證券服務部門合併。



事實上，華爾街大行上半年交易收入創下逾十年最低水平，主因是全球貿易戰導致客戶不敢輕舉妄動，而且資產價格波動徘徊歷史低位附近，致使交易買賣下降，佣金收入也隨之減少。以花旗為例，股票交易收入在今年上半年重挫17%至16億美元，拖累總交易收入下降5%。花旗高管本月表示，將在下半年繼續削減成本，而上季度的削減規模已超出分析師預期。



正所謂「一葉知秋」，花旗的狀況足已透視全行困局，以港股近期每天僅數百億港元成交來看，證券界同樣面對交易收入驟減的局面，恐怕亦醞釀裁員潮。



回看德國最大銀行德意志銀行7月初已確定，將在2022年前大幅裁員1.8萬人，佔總人手約1/5；意大利最大銀行裕信(UniCredit)亦傳出有意狂炒萬人，惟未有最終定案；滙豐控股、法國巴黎銀行、野村等亦宣布，削減數以千計職位。



●被炒員工透露難搵工

德銀7月宣布裁員後，香港也成為被「開刀」之地，有被炒的外籍員工坦言難搵工！有人事顧問機構更透露，如果他們想留在香港工作，目前就要考慮「減薪」或「降職」！



究其原因，除了經濟狀況欠佳外，由於全球銀行都將焦點投放在中國，更需要擁有良好普通話及中國網絡的人才。因此，被炒的中國籍員工會較外籍同事容易搵工。



媒體訪問了一位已50多歲的被炒外籍員工，他仍然想留在香港，小孩正在上學，但搵工很難，原因是很多銀行已「偏向內部調配人手」或「招聘本地員工」。他目前每月住房租金約10萬港元，故需盡快就是否留港作決定。



值得留意的是，他透露了不少銀行目前偏向內部調配，反映增聘意欲轉弱。



【10、想下一代富足？「股神」勸家長在小孩3歲時必要教...】

最後分享一下教養之道！或許有不少家長認為，自己有小孩了，不能像單身時般進取，很難學以致用「股神」巴菲特的秘笈。不過，絕對可用於下一代！究竟應怎樣教導小孩致富的正確方向呢？



「股神」憶述，自己在6歲的時候已開始做生意，當時他專門買6罐裝可樂回來，然後拆散一罐一罐賣出去，以賺取差價。作為6歲小孩，當然是受父親啟發，爸爸很早就教曉他「儲錢」的重要，並在幾歲時已養成習慣。



因此，若問他怎樣教小孩理財、致富？他說：「很多父母都覺得不用很早教，因為小孩未懂事，或許等到他們上了小學，開腦後才教。不過，我想說的是，未返學已經要教了！對的，是3歲細路哥，未返幼稚園已經要教他儲錢。因為不少研究顯示，我們的大腦在3歲的時候會增長80%，即80%大腦成長期在3歲，那時小孩的大腦會高速轉動，吸收能力是最強。」



事實上，英國劍橋大學早已發現，3至4歲小孩能掌握基本金錢概念，他們會懂得買東西要到收銀台付錢；到了7歲，他們會建基於之前學到的金錢概念，去深化認知。



巴菲特說：「很多父母其實早已知道怎樣理財，只是沒有在合適的時候灌輸給小孩。」



根據2018年有機構進行的調查，訪問了1,014對父母，他們的孩子介乎8至14歲，結果只有4%父母表示，會在小孩5歲前教授理財知識；30%父母甚至等到孩子15歲才教；14%父母更從沒有教過。

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