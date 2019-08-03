歐盟提名世銀前CEO為IMF總裁候選人　年齡竟成最大障礙？

國際貨幣基金組織(IMF)前總裁拉加德將接任歐洲央行行長，而歐盟於周五(2日)正式提名世界銀行行政總裁格奧爾基耶娃(Kristalina Georgieva)為IMF下任總裁候選人，她亦因此辭任世銀的職位。



外媒報道，根據法國財政部長勒邁爾(Bruno Le Maire)表示，歐盟以不記名方式進行投票，最終選出格奧爾基耶娃為首選IMF總裁候選人。據悉，當晚的投票另一大熱人選為荷蘭前財長、歐元集團主席戴松布倫(Jeroen Dijsselbloem)。



格奧爾基耶娃為保加利亞人，她曾任職歐盟委員會副主席。如成功當選，意味着她或將成為第一位來自東歐的IMF總裁，亦是繼拉加德之後的第二位女性總裁。



不過，IMF規定其總裁的歲數須低於65歲，而格奧爾基耶娃現時65歲，本月更將踏入66歲，意味着IMF必須更改制度才可讓格奧爾基耶娃出任總裁一職。



IMF負責監督全球經濟和金融體系，並向正在努力履行其債務義務的國家提供貸款。新任總裁將面臨一系列全球經濟挑戰，包括中國及美國之間的貿易緊張局勢已經拖累全球經濟增長，而阿根廷、土耳其和委內瑞拉都在應對經濟困境。



IMF總裁一職由周一(7月29日)起在全球揀選，惟按照慣例，將由歐盟人員接任。成員國的提名期直至9月6日，遴選結果於10月4日公布。除格奧爾基耶娃及戴松布倫外，5大熱門繼任人還包括葡萄牙財長Mario Centeno、西班牙財長Nadia Calvino及芬蘭央行行長Olli Rehn。



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