新盤部署：朗濤A組已有40伙獲認購

鷹君(00041)旗下大埔白石角朗濤周六公開發售124伙，A組已有40伙獲認購。



是次發售的戶型由一房至三房，另有兩個連平台單位，實用面積357至1,233方呎，折實售價由583.7萬至2,327.8萬港元，折實呎價介乎12,750至18,879元，同日起亦有24伙以招標形式出售。



中原地產亞太區副主席兼住宅部總裁陳永傑表示，該公司朗濤出席率達7至8成，主要以用家及上次首輪向隅客為主，客源分布6至7成來自新界，九龍約佔3成，港島客1成，年青買家比例亦高，約佔一半。料周六出售的124間可單日沽清，反映置業決心沒有退減，住屋需求依然強勁。



陳續稱，近期樓市好壞消息參半，社會氣氛緊張，無疑影響市民信心，但縱觀周六銷情而言，物業市場所受影響不大，希望緊張社會氣氛，短期內有緩和迹象。



市場普通預期美國今年內會再減息，陳認為，香港依然維持低息供款環境，對置業人士屬好消息。另外，8月15日居屋攪珠，相信後籌中籤將回流私人市場，700萬元以下私樓將受惠，相信發展商將把握8月檔期推盤，料8月一手可錄2,000宗。



另外，美聯物業新界區董事張子存表示，市場反應理想，該行朗濤客戶出席率逾7成，當中8成為用家客。今批單位買家料約有8成為用家，其餘為投資客。按區域劃分，新界區客戶佔近7成，九龍區佔2成，港島區則佔約1成。他預期，該批單位入伙後，實用呎租可達約38至45元，投資回報率逾3厘。



張指出，由於新盤開售關係，大埔區上月二手成交量錄約30宗水平，按月減少約2成；呎價水平維持逾1.6萬至2萬元。



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