南韓擬「以牙還牙」　揚言將日本剔出貿易白名單

就日本把南韓剔出貿易「白名單」，韓媒報道，南韓副總理兼企劃財政部長官洪楠基預計，在1,194種戰略性貨品中，有159種因而受影響；南韓將加強對日出口管制，計劃把日本剔出南韓的出口「白名單」。



市場預料，若南韓將日本剔出貿易白名單，韓企向日本出口戰略性貨品時，要申請出口許可。



洪指，對於受是次事件影響的貨品，南韓政府會綜合考慮對日依賴度等因素後，採取針對性的應對措施。



另外，南韓國會通過補充預算案，增編2,732億韓圜應對日本貿易限制。



日本政府在周五(2日)決定修改政令，把南韓排除在貿易「白名單」外，於本月下旬生效。屆時，南韓將不再是日本出口管制的優遇對象國家，日本將加強對南韓的出口管制，擴大受影響產品的種類。如果判定是可能會轉售給其他國家的軍事相關產品，或要就出口合約個別申請許可證。



日韓就二戰強徵勞工的賠償問題爭論不休，日本在上月限制向南韓出口半導體，加劇兩國貿易及外交矛盾。

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