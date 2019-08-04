陳鳳珠：藍籌業績將主導大市走勢

東興證券(香港)研究部總監陳鳳珠在東方產經「專家點評」專欄表示，港股本周失守250天線約27,600點的位置，並補回6月的上升裂口，由於市場擔心中美貿易談判難有突破，投資氣氛受影響。自從內地對貿易情況持強硬態度，美國總統特朗普對達成貿易協議愈趨緊張，同時不斷催促內地購買美國的農產品及要求聯儲局盡快減息，或反映美國的經濟情況較預期嚴峻。



而聯儲局議息後一如市場預期減息1/4厘，為10年來首次減息，但當局表示此為「預防性減息」，且僅為「中期調節」，似乎暗示並未展開減息周期。估計聯儲局將會密切注視減息後對經濟的影響，鑑於當局言論未如預期般鴿派，料未能刺激投資氣氛。另外，香港企業即將踏入業績高峰期，藍籌的業績或會主導大市走勢，料資金或會尋找存在盈利增長動力的股份入市，或出現炒股不炒市情況。



早前中國社科院發布6月份的主要城市樓價走勢，一線城市樓價下跌，二、三、四線城市樓價走勢平穩。自第二季起，內地對樓價升勢過熱的城市點名預警，且部分城市亦收緊房貸，預料樓市走勢會較為穩定。而中央再次強調「房子是用來住的，不是用來炒的」，將落實房地產長效管理機制，並不會將房地產作為短期刺激經濟的手段。因此相信內地將以穩定房價為目標，由上半年內地經濟增長呈現下行壓力，但內地逐步收緊房企的融資渠道，以免地價或房價過度上漲可見。預期穩定樓市表現對經濟長線有較大支持。



另外，中共中央政治局會議堅持以供給側結構性改革為主線，實施積極的財政政策及穩健的貨幣政策，繼續落實減稅降費措施以及保持市場的資金流動性充裕。內地的減稅降費措施已見成效，部分企業受惠減稅政策，上半年盈利有所增加，預期內地將會加大力度，料有助推動企業盈利及經濟增長。而內地亦會支持民企發展，加快清理「殭屍」企業，同時加大對外開放等，預期內地將會推動資金落入中小微企業，並會降低其融資成本，以支持實體經濟發展。



(本文作者爲東興證券(香港)有限公司研究部之分析員及證監會持牌人士，作者本人並沒有持有上述股票）



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