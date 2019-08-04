曜熊理財：美國減息未能刺激香港基金

曜熊理財策略理財顧問梁肇晉在東方產經「專家點評」專欄表示，美國聯儲局決定將其基準利率下調25點子，至2到2.25厘的目標區間，符合市場廣泛預期，聯儲局上次降息是2008年的12月份。今次減息，引致美元稍為上漲，金價跳水，美債孳息率短線走高。



隨後聯儲局局長稱這並非一連串降息的開始後，美股三大股指一度跌近2%，道指跌逾470點，期後收盤跌幅有所收窄。聯儲局此次降息旨在防範經濟下行風險和促使通脹更快地回歸到對稱性2%的目標。



聯儲局在政策聲明中表示，就業市場仍保持穩健增長，經濟活動一直都在以溫和的速度增長。最近幾個月以來，失業率一直保持在低位，雖然家庭支出的增長與今年早些時候相比已經有所加快，但企業固定投資的增長則一直保持疲軟。



該局降息25點子的決定基本符合預期，亦保留了進一步降息的可能性，但市場預計秋季會再次降息，因為在目前的經濟前景來看，下行風險增加，不過，美國總統特朗普並不滿意聯儲局行動，公開責備聯儲局降低利率太慢。



聯儲局減息對中港基金並無幫助，由於中美貿易談判並無任何好消息，中港股市在減息後反而向下，全球經濟增長疲軟和貿易緊張局勢對美國經濟增長產生負面影響，中國經濟情形亦同樣變差，中美貿易談判最快可能要在9月中才有理想結果，預期短期中港基金會向下找支持，未有向好迹象。



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