葉尚志：騰訊目標405元

第一上海首席策略師葉尚志在東方產經「專家點評」專欄表示，港股調整壓力出現加劇，恒指跌穿了前一級浪底27,986點(6月26日的盤中低點)，由6月開始形成的穩好狀態受到了破壞，市況有進入調整行情當中，要繼續密切注視大盤的穩定性。



走勢上，恒指的反彈阻力見於28,000至28,300點區間，要升穿此阻力區後，才可發出回穩信號。在調整行情中，盤面的整體擠壓將進一步加劇，是市場進行新一輪篩選的時點。對於一些前期熱點板塊，如物管股和體育用品股等等，操作上建議要保持謹慎觀察的態度。至於有望成為新熱點板塊的，包括有醫藥股、內險股、5G題材股、手機相關股、以及半導體股等等，建議可以繼續優先關注。



騰訊控股(00700)有延續反覆向好的勢頭，在近日大盤出現下跌調整行情時，股價都能表現堅挺體現出抗跌力，估計是市場對於即將公布的半年報持有正面看法，建議可以關注吸納的機會。



事實上，在去年底今年初的時候，由於遊戲版號存在較大不明朗因素，市場對於騰訊遊戲業務方面普遍都處於謹慎觀察態度。然而，隨着遊戲版號審批逐步回復正軌，加上公司最新宣布與高通在手遊及5G領域合作，連同公布引進任天堂最新的遊戲平台Nintendo Switch，消息都可以恢復增強市場對於騰訊遊戲業務方面的信心。建議可於370港元以下趁低吸納，止蝕於340元，目標看405元。



(作者為註冊持牌人士)

－－－－－－

立即參加「賞您睇」：http://bit.ly/2JWKULh

Click下面粒掣，儲on.cc coins！機票、家電、超市禮券、過萬份獎品等緊你。

