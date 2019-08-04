鄭勤龍：本地地產股可作中線部署

玄學金融家鄭勤龍在東方產經「專家點評」專欄表示，日前美國聯儲局宣布減息0.25厘及提早結束「量化緊縮」政策，加上鮑威爾在會後暗示減息只是一種「調節」並非減息周期的開始。



而近日香港受到內外政局因素的雙重夾擊，使到一眾最能反映市場擔憂的地產股，如恒基地產(00012)、新鴻基地產(00016)、希慎興業(00014)、新世界發展(00017)、信和置業(00083)、長實集團(01113)以及領展房產基金(00823)等，股價創下了1至3個月的新低。



從卦象顯示，香港地產股的走勢正處於《山水蒙》變《風水渙》之中，在易經八卦中，水性向下流，為加憂亦為險象。今「蒙」卦與「渙」卦皆帶水，預示本地地產股短線走勢仍未能樂觀，但由於「蒙」卦有蒙蔽與啟蒙之意，大有化危為機之象。



至於美國總統特朗普一向主張美國減息，而且為了達到目標更會無所不用其極，因此不難預料他很快便會再向聯儲局極度施壓，因此新一輪的減息炒作浪潮可能很快便會再度掀起。



近日香港的政治局面，動盪的時間愈長便對香港的地產股愈不利，然而由於「蒙」卦的陰爻代表着「蒙昧者」，而陽爻則代表着「啟蒙昧者」，今《山水蒙》五爻發動，化陰為陽，意味着很快便會有啟蒙者出現消退困局，因此《蒙‧六五》曰:「童蒙，吉。」



雖然「渙」卦亦有渙散及緩解危機之意，但得渙卦，危險雖可渡過，但更為重要的是需注意如何收拾渙散了的人心，治標亦治本。



綜合以上分析，困擾香港地產股的不利因素或只屬短期，因此有利投資者趁底吸納香港優質地產股作中線部署。



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