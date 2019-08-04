陳健豪：日圓受兩大因素影響

艾德證券期貨總經理陳健豪在東方產經「專家點評」專欄表示，這次聯儲局議息會議全城關注，減息0.25厘是最正路的猜測，因此美股即使在美國經濟增長在第二季本地生產總值(GDP)公布後已發現明顯轉弱、企業盈利在業績公布後雖有超過84%勝預期、但企業盈利倒退下卻持續創新高，美匯指數在減息預期下仍維持在今年高位98.3下方爭持，都反映消息已經被消化。



說今次議息會議是今年最令人期待的一次相信也不為過，看利率期貨在過去1個月大幅波動，就知道投資者對政策方向是何等的迷茫。一方面看着大路的美國經濟數據如新增職位、經濟增長及通脹等仍是不錯，似乎看不到減息的理據，但同時其他美國經濟指數如企業投資3年來首次減少、樓市連續六季下跌、而非農業數據實際上失業率低，但原來兼職人數超過800萬份、已超過2008年金融海嘯等，某程度亦可解釋了為何失業率低，惟平均工資都沒辦法向上加速，原來是僱主或只願意招聘兼職職位、而美國人為了生計寧可多打幾份工。



至於個人開支，6月份數據則上升0.3%、核心個人消費開支(PCE)指數則按月維持上升0.2%，雖然仍符合市場預期，不過同時反映了美國通脹仍相當溫和，亦反映美國經濟表面風光，投資者或許忽略了細節。



上周其中一間央行日本央行議息會議，一如市場預期未有任何大變動，息口只維持在負0.1厘，不過每間央行議息會議，識睇一定睇會後聲明，而日本央行跟其他央行一樣，都提及環球經濟進一步放緩，將損害到日本的經濟環境，或令日本央行亦需要跟大隊，有需要時就推出量化寬鬆政策。言下之意，日本央行經濟未差至需要重啟量寬，不過要知道目前環球大打保護主義，除中美關係緊張外，連日本跟南韓關係亦都轉差，到時避險情緒或上升，自然令日圓被動升值，更加不利以出口為主的日本經濟。



預期未來1周美元兌日圓在105.5至107.6上落。



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