鄺紫珊：印度股市上升動力可期

國際金融財務策劃師學會委員鄺紫珊在東方產經「專家點評」專欄表示，印度SENSEX指數經歷最近的修正，7月時曾跌逾4%，甚至觸及近半年的低位。該國政府持續推行寬鬆政策，預期下半年可望再減息，這將有利股市回穩，短線的調整反而可提供進場機會，投資者不妨利用定期定額逢低布局。



有統計指出，前兩次印度央行減息期間，印度Sensex指數平均上升幅度高達24.8%，表現亮麗。至於去年自印度央行宣布減息以來，及至6月底高位，該指數升幅為9.8%，故與之前兩次減息時股市的升幅比較，明顯還有可期待空間。



今年以來，印度央行已宣布減息3次，並同時宣布將維持寬鬆的貨幣政策，加上當地目前通脹水平仍處於歷史低位，估計未來尚有機會再次減息。因此，在持續的資金充裕下，將推升印度股市的上升動力。



7月以來，印度股市的修正，主要是因為上季企業財報盈利較預期走弱，及政府提高企業稅與所得稅，和降雨量不如預期等影響，都影響了企業的盈利表現。不過，相信待市場消化有關消息及措施後，仍看好後續股市上升動力；從長線以言，該股市近期修正反視為進場機會。



過去幾年，印度政府在推動國內生產總值(GDP)的增長時，主要是透過刺激民生消費相關政策；至今年7月初，財政部提出的推動經濟政策，則是集中於加強基礎建設。換句話說，即使未來國際市場的後市仍未明朗，但由於當地未來經濟增長政策主要是來自基礎建設，故預期工業基礎建設、金融與公用事業、油電、住房等四大行業將成為印度當地未來的增長動力及穩定來源。



此外，中美雙方已表示未來將要重新展開談判，但預期雙方角力戰將持續，並不會於短時間內可解決分歧，故未來國際環境仍是不穩；但由於印度市場擁有獨有的經濟條件，加上未來幾年政府重點推動基礎建設，印度股市可望成為中美貿易戰中相對不受影響的地區，建議可將印度納入資產配置。而布局單一國家波動風險較大，建議投資者可定期定額分批進場，但由於油價仍是影響印度最大風險，若未來油價大幅上升，將帶動通脹明顯升溫，投資者需注意。

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