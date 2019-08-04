御峰理財：央行齊救市　淡友可休矣

御峰理財研究部在東方產經「專家點評」專欄表示，有朋友說，最近示威持續，而且相信維持一段時間，不如先沽為敬，沽空香港股票指數。誠然，如斯直觀地將政治與市場扣連，炒股容易輸多贏少。若勇字當頭利用衍生工具，槓大多倍，更有可能車毀人亡。因此，筆者隨即善意提醒朋友要尊重市場，注意風險。



本地的政治事件不一定對市場帶來明顯的負面影響。以2014年79日的佔領中環為例，港股回報跟新加坡回報差不多。以美元計算，恒生指數總回報及新加坡海峽時報指數總回報分別為-2.41%和-2.76%。事實上，相較當地政治時局，環球市場宏觀對香港與新加坡這類小型開放經濟體則更為關鍵。



不過，話說回來，一般投資者善渣(long)弱沽(short)，透過沽空起家者甚少。要是覺得香港股市不穩，何苦抱殘守缺，不如投資其他市場。上周美國聯儲局減息，相信將帶動其他國家央行採取寬鬆貨幣政策。市場的傳統智慧是「不要與央行對着幹」(don’t fight with the Fed)。既然央行放水救市，投資者便應乘搭順風車。在環球股市中，筆者繼續看好世界經濟火車頭的美國市場，並維持今年標普500指數升至3,100點的目標。



過去數月的討論，主要是圍繞美國經濟會否衰退。觀乎增長/價值股及小型股/大型股走勢，均顯示現時美國經濟在未來12個月陷入衰退的機會低。在首次減息後的12個月內，增長股及大型股仍然會升得較好。具體情況，可參考1984、1989、1995及1998年的走勢。



除此以外，如果投資者要避過經濟衰退，還有一個指標可留意，就是美國經濟諮商會的領先經濟指數。觀乎1967年迄今，領先經濟指數多在衰退前平均6個月見頂，並在衰退前急速下跌。現時該指數繼續尋頂，投資者無需杞人憂天，一於馬照跑、舞照跳、美股繼續向上走。



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