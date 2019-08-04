潘梓生：利率預期大波動　金價再大升空間有限

亞達盟環球期貨研究及銷售部副總監潘梓生在東方產經「專家點評」專欄表示，近期美國聯儲局訊息不斷，加上中美貿易談判完成後，美國又突然向中國加徵關稅，一連串舉動令投資者完全大失預算。



聯儲局雖一如預期減息1/4厘，但投資者也沒料該局表示減息不代表減息周期開始，令減息預期大幅降溫。市場在議息會議後，認為聯儲局今年全年只會由減息3次轉為2次，也因此令金價大幅下跌。



不過，市場對減息預期在上周四(1日)大幅扭轉，首先是美國ISM製造業PMI差過預期，然後特朗普突然表示將向中國增加關稅，而令市場認為聯儲局必須在9月及12月作出減息而抵銷貿易戰的負面影響。市場現時預期聯儲局將於9月減息的機率超過90%，而12月再度減息的機率高達70%。金價因而受到大幅支持，並一舉升至接近7月月中的高位逾1,450美元。



由於現時市場對於減息預期極為樂觀，金價受到上述消息大幅急升後，短期再上升的空間將十分有限。首先，近期美國企業業績，經濟數據(執筆時未公布非農新增職位)未算太差，鮑威爾的「並非展開減息周期」言論短期難以改變；另外，市場幾乎認為9月將會減息，即使9月聯儲局真的減息，對市場帶來的驚喜也非常有限。



現時中美貿易談判並非徹底破裂，9月初中美仍會繼續就貿易進行磋商，相信避險資金在金價急升後不會繼續大舉湧入金市，金價大幅上升的空間相對有限。

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