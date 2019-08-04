【星期一．炒啲乜】業績高峰期　炒股不炒市最好？

美國聯儲局早前一如預期減息0.25厘，同時強調今次減息純粹是「周期中期調節」，不等於減息周期開始，引發市場一陣震盪。然而，分析預期，一向主張重手減息的美國總統特朗普將很快向聯儲局大力施壓，或將再掀起新一輪減息炒作浪潮。



除不滿聯儲局表現外，特朗普同時向中國開火，突然對餘下3,000億美元中國進口商品加徵10%關稅，令中美貿易戰激化，上周五(2日)亞太區股市普遍偏軟，而香港更在社會動盪不安的雙重夾擊下，跑輸區內主要股市。恒指上周失守二萬七大關，全周累挫1,479點或5.2%，是2018年2月後最大單周跌幅。



港股本周迎來業績高峰期，藍籌企業陸續公布的業績或會左右大市走勢。環球金融市場風高浪急，炒股不炒市屬最佳部署？哪些資產還有上升空間？不妨參考《東方產經》各專家就股匯及基金市場的分析與建議，為投資做好準備。



1、【潘梓生：利率預期大波動 金價再大升空間有限】

https://bit.ly/2GKaboN



2、【陳鳳珠：藍籌業績將主導大市走勢】

https://bit.ly/2MAcMVN



3、【鄺紫珊：印度股市上升動力可期】

https://bit.ly/2OM655E



4、【御峰理財：央行齊救市 淡友可休矣】

https://bit.ly/2LWHuJt



5、【鄭勤龍：本地地產股可作中線部署】

https://bit.ly/2T1MfBV



6、【葉尚志：騰訊目標405元】

https://bit.ly/2LVk7A1



－－－－－－

立即參加「賞您睇」：http://bit.ly/2JWKULh

Click下面粒掣，儲on.cc coins！機票、家電、超市禮券、過萬份獎品等緊你。

