政府：香港經濟陷入衰退風險漸增

財政司司長陳茂波在網誌中指出，最新公布的經濟數據，更具體地顯示香港正面對的嚴峻處境。統計處上周公布，今年第二季本地生產總值(GDP)按年比較實質增長0.6%，繼續是十年來的低位，增速與首季看齊；但經季節性調整後按季計算，實際上已呈現0.3%的負增長，因為今年首季跟去年第四季相比是按季增長1.3%，即經濟在第二季缺乏增長動力，若第三季繼續呈負增長，技術上香港會陷入經濟衰退。可以說，本港經濟陷入衰退的風險正逐步增大。



細看當中的主要組成環節，本地固定資本形成總額連跌三季，第二季的按年實質跌幅達12.1%，反映投資氣氛低迷。外部需求持續疲弱，貨品出口按年實質跌幅由首季的3.7%擴大到第二季的5.4%。



陳續指，中美在貿易及科技範圍的摩擦，除了打擊到香港的外貿表現外，亦已明顯影響了亞洲區內的貿易和生產活動。上周美國總統特朗普宣布，向價值3,000億美元的中國貨品由9月1日起徵收10%關稅；內地亦已隨即表示，如果美方加徵關稅措施付諸實施，必會採取必要的反制措施。環球經濟下行風險增加，對香港的影響亦不斷加深。



本地方面，上季的私人消費開支僅輕微增長，零售數字則更為疲弱，前景絕對不樂觀。零售業總銷貨價值按年跌幅，由5月份的1.4%擴大到6月份的6.7%。他直言，過去兩個月持續出現的暴力衝擊，增添零售市道的壓力，有部分商舖甚至間歇性暫停營業，市民日常生活和消費意欲受影響，香港國際形象受損亦削弱了外國商旅和資金到港的意欲，訪港旅客人數亦反映了這個情況。



他稱，以上種種將影響整體經濟、企業尤其是中小企的營運和資金周轉，以及打工仔收入，甚至飯碗。如果情況持續，需供養家中孩子及長者的中產和基層打工仔，將面對更大的「搵食」壓力。



他又指，當年香港經歷亞洲金融風暴、科網股爆破和「沙士」疫情連環打擊，全賴政府、市民和商界跨界別齊心合力，再加上內地的政策支持，最終走出經濟困境，向前發展。過去兩月的衝擊和目前正醞釀的一些行動，影響到民生和香港賴以成功的根基，傷及經濟元氣，受害的將是市民。

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