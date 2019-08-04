困擾港股港樓四大內憂外患你要知！

近期本地投資者主要關注幾個重點議題：中美貿易發展前景、美國息率動向、人民幣前景及香港政治事態發展。



前者方面，美國總統特朗普一向喜怒無常，且明年為美國總統大選年，故從政治角度考慮，他確實毋須太快解決貿易戰風波，大可延至大選前夕才作為競選彈藥，貿易戰談判短期露曙光機會不大。



至於美國聯儲局主席鮑威爾在最近一次議息會議上，指是次減息只是調整，而並非代表減息周期已開始。考慮到以往聯儲局最精於出口術及控制市場預期，加上上星期五美國公布的一系列就業數據均符合預期，所以即使市場預期美國9月中將減息0.25厘，惟息率中線發展變數仍大。



此外，環球經濟四面楚歌，人民幣前景難料，事關雖見近期資金湧入美元避險(美匯上周收報98.1)，但相信美國亦不願見到美元匯價過強，而這亦變相減慢人民幣跌勢。最後，直至目前為此，暫未見到香港政治事件短期內有解決迹象，雖說住宅樓宇在未來幾年難以大增的供求關係考慮下，對本地住宅樓市的影響不大，惟要留意商業物業卻受內在經濟逐漸惡化影響，前景不甚樂觀。



簡而言之，香港近期可謂內憂外患，影響投資市場變數甚多，港股港樓未來走向難測，建議部署應審慎為上！

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