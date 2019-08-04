貿戰激化︰中美不可能談攏？專家稱不會有「全面貿易協議」

中美貿易戰驟然激化，美國總統特朗普宣布下月起對總值3,000億美元的中國貨品加徵關稅。儘管特朗普說︰「期待繼續與中國就全面貿易協議進行積極對話」，但分析認為，他理想中的貿易協議根本不可能達成。



投資公司Macrolens的首席策略師Brian McCarthy形容，特朗普口中的全面貿易協議其實是「獨角獸」，僅是一個美好的幻想。他認為，這種貿易協議不會存在，只是在中美雙方談判時用來增加籌碼的博弈手段。



他又指，目前整個亞洲的供應鏈正在變化。他指出，若中國真的願意屈服，任由美國採取「單方面執法機制」以確保中方從根本上改變其過去經濟活動的模式，特朗普應該會滿意。但中國從未展現任何讓步的迹象。



投資銀行巴克萊資本亦認為，除非美國願意做一些妥協，否則中國不會做出重大讓步，而是繼續捍衞自己的立場，準備長期作戰。與此同時，當局將通過更多經濟刺激措施，為經濟放緩做好準備。

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