孖妹S檔案︰經濟市況差　金融財俊點保飯碗？

經濟轉差，全球湧現裁員潮，大行都唔手軟，令打工仔人心惶惶。香港話晒都係國際金融中心，金融人才輩出，服務頂呱呱，應該捱得過呢個嚴峻時刻。但潮流在變，部分金融工種或會被新經濟行業替代，AI(人工智能)普及化，都可能搶走唔少人飯碗，所以孖妹今次就邀請金融界老行尊為準金融人教路。



謝︰香港財務策劃師學會副主席 謝汝康

鄔︰亞洲金融風險智庫主席 鄔思彥

盧︰頂石盛豐資本管理董事及負責人 盧志威

Hubert︰獵頭公司SIRUS Partners總裁 Hubert Tam



●投行前景︰受累新股放慢港上市

Kitty：香港曾多度勇奪全球集資額冠軍。因香港係亞洲主要上市同集資市場，唔理係香港、中國，定係與亞洲有業務聯繫嘅國際公司，亦唔理邊一行，想搵高度流通嘅世界級市場上市集資，好多時都會揀香港。



彩兒：但當巨無霸新股，全球最大啤酒生產商百威英旗下百威亞太擱置上市，我就擔心嚟香港上市嘅吸引力逐漸減退。自從香港社會運動愈嚟愈激烈，連帶投資氣氛都差埋，7月份新股上市數目已經較六月份輕微減少，自大禹金融(01073)喺7月26日上市後，就再無新股進行公開發售，大市成交額更時常都700億元唔夠，你話金融人邊有肉食？



謝：其實，上市集資(一手市場)同股票交易(二手市場)呢兩個互惠共生嘅市場的確愈嚟愈難做。前者先發行新股，後者則進行股票交易，而少咗企業上市，股票買賣自然都少啲。



彩兒：唔怪得之，好多國際大行通過裁員應對客戶活動減少，花旗集團計劃喺其收入下滑嘅交易部門裁減數以百計員工。



謝：唔少保險公司及交易所都紛紛進行收購合併，開拓新業務。例如倫敦證券交易所擬收購金融數據及交易平台提供商Refinitiv，證明主流上市業務難做，數據業務有望為交易所帶嚟更大利潤。然而，會收購合併嘅公司證明有足夠現金流支持業務高速發展，所以投身呢啲公司，仕途都會好啲。



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●銀行前景︰按揭Fintech專才吃香

Hubert：銀行推動轉型，設立電腦化系統，由網上銀行轉至手機銀行等，需要大量IT人才支援，所以讀商科或IT，識寫程式嘅人係吃香啲。但IT人工唔係行內最高，最高嘅應該仍然係投資銀行部，但投資銀行部比較鍾意請內地人Serve番內地客，所以香港人少啲機會。



盧：除咗IT，銀行按揭業務都仲有得做。我見好多客喺某銀行做完按揭貸款，隔幾年就會再做轉按賺息差。另銀行合規部及虛擬銀行都有唔少新增職位，但金融業個餅愈嚟愈細，裁員數量遠遠超出新增職位數量。金管局今年內發出8個虛擬銀行牌照，獲發機構包括渣打香港、電訊盈科(00008)、螞蟻商家服務(香港)及本地科創公司WeLab等，所以銀行應該要招攬好多金融科技（Fintech）包括合規、電腦及工程專才。



謝：我絕對唔會低估虛擬銀行嘅普及，因為未體驗其新客戶服務前，我哋已受惠其間接優惠，傳統銀行紛紛取消理財戶口最低結餘收費。惟留意虛擬銀行未必會提供好多啱新仔嘅職位，因其提供全新銀行服務體驗，所以監管嚴謹，招聘嘅合規人員所需相關工作經驗或高達20年。所以應徵者少，人工被搶高，但新仔都未能受惠。另外，舊人舊思維走進新經濟企業，係唔係可以帶領行業邁向新紀元，仍有待觀察。



Kitty：人工高，但機會不是我……嗚嗚。



謝：唔使灰心，受惠大數據及人工智能，各行業都請好多商務分析師(Business Analyst)見習生。Business Analyst係一個增值行業。係客戶同IT人員之間嘅中間人，透過有系統嘅數據分析、統計工具及定量方法，從大量數據中擷取出有用資訊，從而提升業務管理，達成更有效嘅商業決策。亞馬遜及淘寶就攞住好多有用數據，反映全球消費模式。



另外，投身初創企業嘅入場門檻相對低，因資本有限，有啲仲喺A輪融資階段，所以唔夠錢聘請經驗人士，變相新仔嘅入行機會增加。而新人新思維，對公司業務貢獻可能更大。



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●行業分析︰ 醫療保險服務潛力大

彩兒：適者生存，就會有出路。



Kitty：有喺美國定居嘅會計師朋友最近都同我大吐苦水，話被裁了，因為佢間公司決定將會計部外判畀四大會計師樓。所以話，就算係專業人士，都要緊貼世界大趨勢，維持自身競爭力。



Hubert：會計師、醫生、律師已經好啲，若修讀其他科目，書本學嘅同出嚟做嘢要用嘅知識都真係有好大距離。



鄔：無錯，睇野要睇宏觀啲。例如面對人口老化，相信未來醫療、護理及保險服務會有大需求。而隨着內地人或企業嘅財富不斷累積，佢哋對資產管理，包括配置海外資產等服務需求應該同步增加。另外，新興行業包括工業自動化、能源、航天及科工等冒起，相信都會帶嚟好多投資增長機會。



Kitty：專業人士被裁就話可以好快搵到工。最近好多投行人被裁，佢哋係咪要諗轉行？



謝：如果佢哋係上咗年紀，可以考慮轉行，從事香港起步遲、但又有得做嘅行業，例如銀髮市場生意。因到2036年，香港就會有三成幾人係六十五歲或以上，而大家都仲未準備好。銀髮族係香港最有錢嘅其中一群人，所以開拓此生意有錢途。另有兩大環球趨勢，就係人工智能及數碼經濟。





鄔：講到全球化，香港人都應該諗吓第時想喺邊度打工及生活。我估計未來香港經濟增長速度唔會好快，與其坐以待斃，出國可能有生機。如果你有留意咩公司進駐香港甲級寫字樓，其實主要係開拓國際市場嘅內地企業，你就會知未來全球增長點喺越南、印尼、泰國、菲律賓、印度、非洲、埃塞俄比亞及尼日利亞等地，而同呢啲更具增長潛力嘅國家做生意或投資，就更易賺錢。



Kitty：去第二度生活要好大勇氣，無人知到時生活會好咗定差咗。



鄔：但去外國之前都要評估吓個人技能喺當地吃唔吃香。例如你叻炒股票，但去到印尼做投資銀行，就可能無用武之地了。



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●技能需求︰修讀課程增進知識

Kitty：金融行業轉型，好多畢業生都未必有相關知識啵。咁咪好難入行？

謝：其實轉型時，更需要唔同專業嘅人才，修讀心理學嘅都會請。但如果想學好實用硬知識，亦可考慮修讀短期金融及科技證書課程。



鄔：但我覺得本科讀咩並唔重要，最緊要你夠好學，主動去請教相關人士，了解吓行業發展。另一方面，要不斷提升個人軟實力，訓練邏輯思維、工作效率、解決問題嘅能力，同埋要有團隊精神。你返工不單止唔好為公司添麻煩，更加要幫公司解決問題。另外，唔好做獨行俠，要學識同一Team人做嘢。



彩兒：喺香港呢個繁華都市，團體生活難唔到我哋嘅。



鄔：除咗講Team Work，香港人要善用自身優勢，包括個人嘅高智力、高教育水平及長壽等，以致國際視野，去幫自己財富增值。



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