向世界錢進：投資百五萬　移民台灣

香港人生活節奏急速，樓價又不斷創新高，加上近期社會紛爭不斷，加速了港人移民的意願，當中距離香港只有約一小時機程、沒有太大語言隔閡的台灣，成為港人首選的移民地，要取得當地護照僅需百多萬港元，分分鐘只等於一個香港車位的價錢，且當地樓價亦較香港便宜一大截。



寰宇移民顧問銷售總監劉碧琪稱，台灣為最受港人歡迎的亞洲移民地區，而受到社會政治事件影響，相關查詢人數更急升五至七倍，申請人數亦急升一倍以上。



她直言：「大多客戶都是中產，均抱着『移民不移居』的想法，渴望拿多個護照作後備之用，但不想長居於台灣。而按過往經驗，客戶多數都會在取到護照之後，達到投資移民的要求後，就馬上結束當地的生意！」整個投資移民過程非常方便快捷，最快只需一年零三個月就可以獲得護照。投資移民條件寬鬆，一般而言，只要持有香港或澳門特區護照、沒犯罪紀錄，並通過體檢便可申請。



此外，申請人需在當地開設公司並投資600萬新台幣(約153萬港元)或以上，並提供一位台籍人士作法律擔保則可。當申請人獲得居留證後，只需連續居留滿一年(只可出境合共最多30日)或申請連續居滿兩年，每年在台居住270日以上就可獲得護照。此外，每位申請人除可帶同配偶外，更可帶同20歲以下未婚子女。如申請人盼帶同上一代，亦可在獲得護照後，申請家族團聚，成功率近乎100%。



她續指，針對投資移民，台灣移民署對於公司類別並沒有特定要求，亦沒有任何交易金額或年營業額的限制。「投資者只需將600萬新台幣用作營運資金，至少要每月租用商用地址，開支約3,000至4,000新台幣，及聘請記帳師(即香港的會計師)核實帳目，約每月2,500新台幣。過往不少客戶從事網購生意，甚至代購生意，甚少開設實業如洗車公司及室內設計等，最終都能夠成功移民。」



醫療方面，她表示，當地提供全民健康保險，涵蓋醫療保障包括私立診所、中醫院、牙科和康復治療等項目，每月平均只需繳交1,500新台幣(約390港元)，實際費用則按照投保人每月實際薪金而定，就可享受到大約三分之二的醫療津貼。



除投資移民外，倘若沒有足夠資金，一眾年輕人也可考慮透過個人知識及技能移民台灣。惟需留意，以專業移民方式需持香港認可的執業資格，如會計師、護士和測量師等，並具備兩年或以上工作經驗。至於居住條件與投資移民一樣，需在當地連續居留滿一年，離境不超過30日即可。不過，當地薪金未如本港高，即使專業人士月收入也只有約10萬新台幣，故未必適合想賺大錢的年輕人。



●港男赴高雄經營洗衣店起步



按照台灣內政部移民署統計，截至2017年居台港人逾1.4萬人(不計算有護照但不居於台灣的港人)，今年40歲的施鵬貴也是其中之一。他本身在港從事金融業，但認為香港空間太擠迫，生活壓力大，想到慢活的城市生活。



他直認，當時的儲蓄不足夠在港提早退休，故考慮移民到生活指數較低的地區。而台灣鄰近香港，語言、文化以至飲食習慣亦相近，後來兒子出生，為了增加時間陪伴他，便決心舉家移民。



他表示，當初自己也是經投資移民的方式到台灣，並選擇經營加盟連鎖洗衣店，但如今已結束營業，專心陪伴家人。時至今日，他已經移民到台灣兩年，並選擇居住在高雄，並以一筆過方式買樓，而當地樓價低廉，相信約為香港的八分之一，他只用了約900萬港元便購得位於左營、面積約3,000呎的單位。



此外，當地生活指數偏低，估計電費為香港的七折，其他水煤氣等費用就比香港便宜五成。他說，「我的儲蓄有幾千萬港幣，主要靠買債券，每月平均收息都有8萬至10萬港元，足夠我一家人在台灣舒適地過活。」



談及醫療制度，他表示從沒有擔心，因為已買入全民健康保險。他分享，當地醫療相當優秀，亦不像香港公立醫院般，可能需輪候數年才可接受手術治療，其兒子到兒科診所睇醫生，診金連藥費亦只需50港元。



在教育層面，他稱，「據我所知，當地幼兒及小學教育，也是學生挑選學校，而非學校揀人，當地最有名氣的私立學校都不會沒有學位，簡直是只要想讀就可以讀，更加不需經過面試！」另外，當地功課量直到中學前都偏少，學業較輕鬆，且學費低廉，國際學校及私立學校月費僅為1萬多新台幣，比香港便宜很多。而私立學校更設美語班及半美語班，家長亦可讓子女選擇全英語授課的美語班，以提升競爭力。



●當地樓價年漲近2%



房地產研究機構Global Property Guide資料顯示，台灣樓價經過2016年及2017年調整過後，在需求回升下，去年樓價見反彈，整體樓價按年升1.92%，單是第四季樓價已按季升1.13%。



不過，在台灣買樓投資並不划算，除了租金回報率平均僅約2%外，給予地產代理的佣金比例亦較高，香港代理會收取買賣雙方各1%，台灣代理則會收取買方1至2%、賣方3至4%佣金。除了佣金外，印花稅及契約稅等亦不輕，按整體計算(包括佣金)，買方需支付佔樓價的7.26至9.3%的費用，賣方則僅須支付佣金。



此外，非本地居民若把物業出租，須支付20%租金收入稅；出售物業亦要支付資產增值稅20%，即物業升值部分的20%。



據台灣當地的房產代理永慶房仲網資料，台北市中正區南昌路一段一個樓齡逾10年、面積僅約450呎單位，盛惠345萬港元。高雄市的樓價則明顯較低，以左營區明華一路一個樓齡六年的千呎單位為例，折合僅178萬港元。



除樓價以外，近年台灣經濟尚算平穩，今年國內生產總值(GDP)次季增長為2.4%，6月份失業率為3.74%，屬健康水平。而台灣出口對當地經濟可謂舉足輕重，在中美貿易戰影響下，當地整體出口連續7個月錄得負增長，惟近月更多台商回流生產以應對貿易戰，令當地出口止跌回升，6月份出口按年微升0.5%。

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