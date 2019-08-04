財經短評：美股將步港股後塵？

港股氣氛近期愈來愈差，成市淡靜，上星期又破位而落，能夠逆市呈強的板塊少之又少，究竟美股會否步港股後塵？



回看美股道指上周連跌3日，周五最低見26,485點，其實即市已一度失守6月3日低位24,680點，升至7月16日高位27,398點升浪之調整黃金比率0.382約26,360點支持，幸尾市跌幅收窄，終以26,485點收市。



美股後市會否再落？主要睇兩點：中美貿易戰發展，例如美國上周宣對中國商品新加征關稅後，中國會唔會作出反擊。



其次，就係美國未來的減息放水力度以及市場睇法，事關美國現時息率2至2.25厘，未來若大幅度減息，屆時投資者會認為是「有水到」，還是認為美國經濟很差且未來進一步減息空間不大，兩個不同的睇法，將令投資市場產生不同的結局。總而言之，中美兩國貿易戰愈打愈裂，估計最後死傷的仍是股民，故無論後市如何，大家亦應做好風險管理，有備無患！

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