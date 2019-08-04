樓價UPDATES︰東環海景戶減17萬沽出

東涌東環近兩個月首錄兩房戶成交，一個中層海景單位減價17萬元後，以663萬元成交。各區最新成交，《on.cc東網》為你每日定時更新報道。



港島區



●西半山樂怡閣中層B室，實用面積736方呎，套三房間隔，以1,620萬元易手，實用呎價22,011元。



●鰂魚涌御皇臺低層D室，實用面積約448方呎，兩房間隔，望市景，原先業主叫價850萬元，經議價後減價40萬或約5%，以810萬元獲承接，實用呎價約18,080元。



●鰂魚涌太古城本月錄首宗成交，太湖閣極高層鳳凰樓單位，實用面積約583方呎呎，同區換樓客議價後以約1,093萬元購入，實用呎價約18,748元。



●筲箕灣香島3座低層C室，套三房間隔，望山景，實用面積約882方呎，以35,000元放租約1個月，即吸引外區客洽詢，雙方議價後減價2,000元，以33,000元租出，實用呎租約37.4元，新租客為外籍人士。



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九龍區



●將軍澳都會駅2座高層G室，實用面積476方呎，兩房間隔，七月時叫價980萬元，最終以890萬元易手，實用呎價18,697元。



●將軍澳廣場6座中層F室，實用面積457方呎，兩房兩廳間隔，以799萬元沽出，實用呎價約17,484元。



●紅磡環海‧東岸上月錄21租賃成交，包括1A座低層L室，實用面積約194方呎，開放式間隔，望街景，獲租客斥資每月11,600元承租，實用呎租約59.8元。



●奧運站維港灣本月錄首宗買賣，單位為3座中層G室兩房戶，實用面積約457方呎，以1,060萬元放盤約3個月，近日獲外區客洽詢，雙方議價後減價40萬元，以1,020萬元成交，實用呎價約22,319元。



●西南九龍匯璽II第3B座高層H室，實用面積362方呎，屬一房間隔，獲區內租客一次過預繳全年租金，共涉資約21.6萬元承租，平均每月租金18,000元，實用呎租約49.7元。



●長沙灣碧海藍天1座中層F室，實用面積約496方呎，兩房間隔，獲租客以19,000元承租，實用呎租約38元，該盤7月共錄得9宗租務成交，現時約有10個租盤提供，租金入場價由20,000元起。



●長沙灣尚都高層C室，實用面積276方呎，開放式間隔，以570萬元易手，實用呎價20,652元，原業主於2016年7月以約389.4萬元一手購入，額外印花稅鬆綁即成功沽出，轉手帳面獲利180.6萬元，單位升值46%。



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新界區



●東涌東環近兩個月首錄兩房戶成交，單位為6B座中層2室，兩房連儲物房間隔，實用面積約482方呎，享海景，原業主叫價680萬元放售上址，日前獲外區首置客出價承接，雙方議價後終以663萬元成交，實用呎價約13,755元。



●荃灣愉景新城10座高層B室，實用面積約493方呎，兩房間隔，原先叫價770萬元，經議價後減價32萬元或約4.2%，最後以738萬元沽出，實用呎價約14,970元。



●屯門瓏門7座高層A室，採兩房設計，實用面積約510方呎，叫價17,800元放租逾兩星期，獲家庭客洽商承租，雙方議價後以17,000元租出，實用呎租約33.3元，客人經常往來深圳工作，為便利子女於區內就學，考慮不久決定租住。



●屯門置樂花園7座高層E室，實用面積584方呎，三房兩廳設計，區內客為鄰近小朋友讀書地區，以13,500元即睇即租，實用呎租23.1元。



●屯門凱德花園3座中層E室，實用面積312方呎，兩房一廳間隔，同屋苑客因原居所正進行裝修工程，需覓三個月的租盤作暫住之用，以11,000元即睇即租，實用呎租35.3元。



●屯門居屋兆軒苑B座低層13室，實用面積544方呎，三房兩廳間，區內客為有充足的空間可以滿足「三代同堂」的家庭需要，加上熟悉區內環境，決定由細換大，以已補價自由市場價508萬元購入上址自用，實呎價9,338元。



●元朗朗庭園1座中層C室，實用面積432方呎，兩房間隔，以12,8000元租出，實用呎租30元。



●元朗PARK YOHO Venezia第2B座中層A室，實用面積641方呎，三房間隔，業主原叫價830萬元，屬市價水平，有見最近市場氣氛較弱，遂擴大議價空間，終以803萬元沽出，實用呎價12,527元，較市價低約3%。



●西貢傲瀧16座中層A室的租賃成交個案，實用面積約1,837方呎，四房雙套連工人套間隔，獲租客以57,000元承租，實用呎租約31元，據了解，業主於2018年5月以約3,218.9萬元買入，現出租可享租金回報約2厘。



●馬鞍山觀瀾雅軒4座高層D室，實用面積622方呎，兩房一廳間隔，原先開價900萬元，減價30萬元，減幅達3.3%，以870萬元沽出，實用面積呎價13,987元。



●粉嶺名都6座低層A室，實用面積399方呎，兩房間隔，以539.9萬元易手，實用呎價13,531元，原業主則於2015年以385萬元購入，持貨約4年，是次易手帳面獲利約154.9萬元離場，單位升值約40.2%。



●上水龍豐花園A座低層5室，實用面積約333方呎，兩房間隔，終以10,500元獲買家承租，實用呎租約32元，項目7月共錄得3宗租賃成交，平均實用呎租約31元，而屋苑現時約有7個租盤提供，最低租金入場價由11,800元起。



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