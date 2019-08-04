法擬徵「數碼稅」惹怒特朗普　呢幾個國家一樣高危...

法國擬針對亞馬遜(Amazon)、Facebook等科網企業徵收數碼稅，按照這些公司的數碼業務收入徵收稅款。美國總統特朗普認為，此舉對美國科技企業並不公平，並揚言將以關稅展開報復。但事實上，除法國以外，不少國家均正籌備開徵相關稅項，同樣有「惹怒」特朗普的機會...



外媒綜合了數個國家就數碼稅立法的情況，參見下文︰



●英國

英國政府上月發布了一份最新的數碼稅提案，針對三類大型跨國公司：社交媒體平台，互聯網搜索引擎或在線市場。



與法國一樣，英國的數碼稅針對的是從數碼活動業務中獲得重大收入的大型科技公司。該國擬對於全球數碼業務收入逾5億英鎊的公司，徵收2%收入等額的數碼稅，並稱這項措施將確保大型跨國企業為支持重要的公共服務做出貢獻。



●意大利

作為2019年預算的一部分，意大利引入了3%的數碼服務稅。據會計師事務所畢馬威稱，稅收將適用於三種特定類型的服務：數字廣告；用戶「購買/出售商品和服務」的中介數碼平台；及在數碼平台上傳輸用戶數據。換句話說，Google、亞馬遜和Facebook是主要目標。



長期以來，意大利一直是提高互聯網公司稅率的主要倡導者。新的3%數碼稅料將於2021年1月1日生效。



●西班牙

2月份，西班牙議會拒絕了一項法案，其中包括對大型科技公司收入徵收3%的數碼稅，適用於全球收入逾7.5億歐元的公司。



分析認為，西班牙有機會在中短期內重推出類似措施。



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