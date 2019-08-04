滙豐控股周一放榜　上半年稅前盈利料增一成

滙豐控股(00005)會於周一(5日)公布上半年業績，市場預料稅前盈利按年多賺10.56%至118.45億美元(約923.9億港元)。分析認為，滙控年內的回購股份計劃是業績焦點，惟下半年經濟不穩，即使有回購消息亦未必能刺激股價。



綜合多間券商預測數據顯示，市場料滙控第二季稅前盈利按季計，將跌近一成至56.32億美元，淨利息收益率達1.6%，而普通股權一級資本比率(CET1)則有望維持14.3%，合乎集團早前定下的財務目標。



滙控於年初時表示，在中和以股代息的影響方面會嚴守紀律，擬於是次業績公布今年的回購股份決定。高盛指，集團已超過一年未有回購，基於現時已有的剩餘資本，若撇除英國「硬脫歐」風險出現，預計可進行規模達25億美元的回購。



高盛指出，滙控於首季收入增長高於支出增長6%，即使估計第二季的成本支出按季升2%，收入與支出增幅之差(Jaws Ratio)仍能維持正數，即是收入增長繼續高於支出增長，又指其資產質素維持穩定，相信英國脫歐為集團下半年主要不穩因素。



高盛又認為，由於上半年港元拆息上揚，滙控有約三成的收入因而受惠，估計第二季的收入增長按年升5%；惟淨利息收入於首季遜預期，令市場關注拆息走勢對淨利息收益率帶來正面影響，如何轉化為淨利息收入，維持「買入」投資評級及目標價79元。



早前狠削滙控目標價近兩成至691便士(約66.9港元)的富瑞預計，滙控期內淨利息收入有望錄增長，惟市場的預期相對保守，而集團的資產敏感度已經轉移至英國及歐洲業務，業績焦點在於其資本水平及回購計劃，如削減回購會是負面信號。



宏滙資產管理有限公司董事及投資策略總監林嘉麒認為，滙豐的估值及高派息仍然吸引，不過大市實在過於波動，如美國總統特朗普上周五便突然公布對華再加徵關稅，經濟活動因此受創，銀行股自然首當其衝。



他認為，另一英資行渣打集團(02888)業績向好，惟大市疲弱亦拖累其股價，反映市場對下半年的經濟信心不足，即使滙控有具體回購股份計劃，亦未必可及時推升股價，認為短期不宜入手，有待大市回穩再作決定。

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