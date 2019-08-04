【產經專題】上半年143家內企IPO　逾86%揀在港上市

內地投中研究院數據顯示，今年上半年共有143家中國企業在各地交易所成功進行首次公開發售(IPO)，集資逾1,270億元人民幣。當中，有63家在香港掛牌，佔期內整體上市宗數逾86%。



據《東網》統計，由於重磅新股百威亞太及ESR Cayman上市計劃「撻Q」，上半年五大集資新股均由中資企業包攬。計及行使超額配售，以各集資逾90億元的申萬宏源(06806)及翰森製藥(03692)排於集資額榜首，連同中國東方教育(00667)、信義能源(03868)及晉商銀行(02558)，5新股合共籌集約305億元。



●曠視傳集資78億

投中研究院研究員王超表示，上半年香港IPO整體表現較為低迷，不過相信下半年若市場氣氛向好，資金流動性變得更充裕時，市場或將迎來一至兩隻同股不同權新股上市，包括屢次傳出來港作第二上市的阿里巴巴，預期集資規模高逾百億美元。



此外，內地人工智能公司曠視科技亦有傳正籌備於今年之內在港上市，並積極考慮採用「同股不同權」架構，集資約10億美元(約78億港元)。



●滿貫遞主板掛牌

另方面，華潤醫藥(03320)為主要股東的滿貫集團控股遞交主板上市申請，申萬宏源證券任獨家保薦人。



滿貫集團成立於2015年，主要於香港銷售及分銷中成藥等健康護理產品，業務目前覆蓋香港、澳門和新加坡。滿貫主席王嘉俊今年2月出讓公司25%權益，引進華潤醫藥成為主要股東。



初步招股文件披露，截至今年4月底止4個月，公司總收入為2.69億元，按年升36.24%；期內溢利3,747.5萬元，按年升31.22%。而截至2018年底止年度總收入6.93億元，按年增89.18%。



文件亦顯示，公司的資產負債率由2016年底的15.4%，一直按年增加，升至今年4月底的87.7%。招股書解釋公司擴展業務的同時，增加向銀行借款。料集資所得將用於拓展零售和分銷業務，及優化債務結構。



－－－－－－

立即參加「賞您睇」：http://bit.ly/2JWKULh

Click下面粒掣，儲on.cc coins！機票、家電、超市禮券、過萬份獎品等緊你。