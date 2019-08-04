新盤UPDATES︰瑧頤連沽兩伙　上源三房戶售877萬

近日樓市氣氛受影響，新盤市場單日錄得約十宗成交，不過個別單位仍獲高價承接。



●海璇開放式戶售逾1100萬 呎價4.1萬

新鴻基地產(00016)旗下北角海璇，剛售出5A座11樓F室，實用面積286方呎，開放式間隔，成交價1,175.76萬元，呎價41,110元，料創港島東開放式戶新高。



●瑧頤連沽兩伙 頂層一房創同類新高

新世界發展(00017)元朗瑧頤單日連沽兩伙，其中頂層25樓A9室一房戶，實用面積330方呎，以589.3萬元售出，創同類新高，呎價17,858元，而21樓A8室，則以699.8萬沽出，呎價16,124元，該盤開售至今累售208伙。



●上源三房戶877.9萬沽

萬科置業(香港)旗下屯門上源，售出1B座2樓F室，實用面積737方呎，三房間隔，成交價877.9萬元，呎價11,912元，該盤至今沽出988個單位。

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