劈價實錄︰二手交投淡靜　海典灣低市價半成沽

社會氣氛持續不穩，多個地區二手樓市，陸續出現劈價及低價成交個案。馬鞍山海典灣5座兩房單位，一日劈價40萬元，以730萬元沽出，較銀行估價低約5%，而元朗及屯門有住宅做價已下跌約3至10%。有地產代理預期，本月整體二手成交量會創今年初後最少。



世紀21奇豐莊瑞生表示，馬鞍山二手市場最近數日暫只錄4至6宗買賣，交投明顯放緩，業主普遍加大議價幅度。上述海典灣單位，實用面積484方呎，6月時以820萬元開盤，受近期市況影響，本月初已降價至770萬元，直至累減逾一成共90萬元轉售，呎價約15,083元。



他稱︰「該單位星期六有客洽購，以為傾到750萬元可以成交，點知要再減20萬才賣得出。」據了解，有大型銀行對單位估值近770萬元。



莊氏續說，「其實近日就算業主肯減價，都未必有客買，好多客都要睇定啲。」區內新港城J座中層單位，開價660萬元，早前有買家出價洽，近日業主表示願意降價至635萬元，但買方卻指要觀望後市，暫緩入市。



●新界西北樓價下挫

至於新界西北二手屋苑，成交價有向下趨勢。中原蕭頌崴透露，元朗區有客睇樓，但只買平價貨。PARK YOHO Venezia第2B座中層A室三房戶，原先以市價830萬元放售，最近氣氛轉弱，原業主減價，先後到多區睇樓的外區換樓客，終以803萬元承接單位，以實用面積641方呎計，呎價僅12,527元，低市價約3%。



而樓價一向「硬淨」的屯門已補價自由市場居屋，近日都跌價。祥益黃慶德指出，富健花園8座高層兩房單位，實用面積431方呎，5月已放盤，累劈98萬元，以482萬元沽，較三個月前高位平10%，呎價11,183元。



此外，東九龍牛頭角細價屋苑淘大花園，更出現賣「得寶價」情形。香港置業譚征指出，單位為P座中低層實用面積285方呎單位，以530萬元放售，減價至500萬元沽，低市價約4%，呎價約17,544元。據了解，同區售價一向較低的得實花園，近日實用面積282方呎單位，售價都達五球。



●將軍澳全日零成交

個別地區周日未錄任何二手成交，當中出現大規模遊行的將軍澳，區內代理表示，「根本無人會出街，又點會有人睇樓，自己心情就如放假一樣」。



事實上，該區部分地產代理行街舖已提早關門，員工亦調至商場內分行工作，而截至昨日傍晚為止，全區未聞買賣。該區在過去周六只錄1至2宗交投，其中都會駅2座高層海景戶，減價90萬元，以890萬元售。



二手樓市走勢向下，美聯物業住宅部行政總裁布少明認為，受利淡因素影響，近日業主叫價回軟，普遍有3%或以上議幅，但買家還價卻再低5%至10%，雙方因而拉鋸。他估計，本月二手成交量會跌至3,000宗以下水平。



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